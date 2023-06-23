В Башкирии заведующая садиком собирала дань с подчиненных за рабочие «плюшки»

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Сразу три уголовных дела в Туймазинском районе Башкирии возбудили против заведующей детским садом. 50-летняя женщина нашла противозаконный способ дополнительного заработка и собирала дань со своих подчиненных. Часть зарплаты воспитатели, нянечки и другой персонал за спокойную работу отдавале 50-летней заведующей и за три года заведующая таким образом обогатилась на 500 тысяч рублей.
За столь неординарный способ обогащения женщину уже заподозрили в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 и 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Однако все еще устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений, а также проверяется причастность подозреваемой к другим преступным фактам.