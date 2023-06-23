В Башкирии заведующая садиком собирала дань с подчиненных за рабочие «плюшки»

Сразу три уголовных дела в Туймазинском районе Башкирии возбудили против заведующей детским садом. 50-летняя женщина нашла противозаконный способ дополнительного заработка и собирала дань со своих подчиненных. Часть зарплаты воспитатели, нянечки и другой персонал за спокойную работу отдавале 50-летней заведующей и за три года заведующая таким образом обогатилась на 500 тысяч рублей.