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В Башкирии заведующая садиком собирала дань с подчиненных за рабочие «плюшки»

23 июня 2023, 08:07
Фото: 1MI

В Башкирии заведующая детсадом навымогала взяток с нянь и воспитателей на полмиллиона

О необычном способе заработать в дошкольном учреждении, рассказали в пресс-службе Следкома по Башкирии 23 июня.

Сразу три уголовных дела в Туймазинском районе Башкирии возбудили против заведующей детским садом. 50-летняя женщина нашла противозаконный способ дополнительного заработка и собирала дань со своих подчиненных. Часть зарплаты воспитатели, нянечки и другой персонал за спокойную работу отдавале 50-летней заведующей и за три года заведующая таким образом обогатилась на 500 тысяч рублей.

За столь неординарный способ обогащения женщину уже заподозрили в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 и 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Однако все еще устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений, а также проверяется причастность подозреваемой к другим преступным фактам.

Уголовное дело возбуждено в истории с загнивающим детсадом в Башкирии
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#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
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