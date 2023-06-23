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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

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Updated Сегодня, 12:06

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В аварии с тараном дома в Уфе спустя 19 дней появилась смертельная жертва

23 июня 2023, 12:03
Фото: 1MI

В больнице Уфы скончалась 19-летняя пассажирка Renault протаранившего дом на 8 марта

19-летняя девушка к сожалению скончалась в больнице Уфы, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В Уфе одна из трех молодых пассажирок водителя влетевшего в дом по улице 8 марта 5 июня, к большому сожалению скончалась в одной из городских больниц. За ее жизнь врачи боролись больше двух недель, однако спасти ее не удалось.

Напомним, в момент ДТП в салоне иномарки помимо самого водителя находились три пассажирки 19, 20 и 24 лет. Очевидцы предполагали, что все кто находился в авто были пьяны. Столкновение с домом на скорости было такой силы, что спасателям пришлось деблокировать двери, чтобы вызволить пострадавших из металлического плена.

Известно, что материалы проверки по факту ДТП переданы в следственный отдел. В день аварии мы публиковали кадры спасения пассажиров и водителя и другие шокирующие видео с места событий.

Названа причина из-за которой иномарка с тремя пассажирками влетела в жилой дом в Уфе
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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Уфы#18+#Транспорт#Автомобиль
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