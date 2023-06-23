В аварии с тараном дома в Уфе спустя 19 дней появилась смертельная жертва

Напомним, в момент ДТП в салоне иномарки помимо самого водителя находились три пассажирки 19, 20 и 24 лет. Очевидцы предполагали, что все кто находился в авто были пьяны. Столкновение с домом на скорости было такой силы, что спасателям пришлось деблокировать двери, чтобы вызволить пострадавших из металлического плена.