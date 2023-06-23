В аварии с тараном дома в Уфе спустя 19 дней появилась смертельная жертва

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В Уфе одна из трех молодых пассажирок водителя влетевшего в дом по улице 8 марта 5 июня, к большому сожалению скончалась в одной из городских больниц. За ее жизнь врачи боролись больше двух недель, однако спасти ее не удалось.
Напомним, в момент ДТП в салоне иномарки помимо самого водителя находились три пассажирки 19, 20 и 24 лет. Очевидцы предполагали, что все кто находился в авто были пьяны. Столкновение с домом на скорости было такой силы, что спасателям пришлось деблокировать двери, чтобы вызволить пострадавших из металлического плена.
Известно, что материалы проверки по факту ДТП переданы в следственный отдел. В день аварии мы публиковали кадры спасения пассажиров и водителя и другие шокирующие видео с места событий.