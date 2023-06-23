«Спасите кедры»: уфимцы заявили о вырубке ценных деревьев прямо в центре города

Некоторые жители Уфы объединились в инициативную группу, которая пытается защитить деревья близ санатория «Зеленая роща» в Уфе. Наталья Н. рассказала, как в начале июня граждане собрались на территории санатория «Зелёная роща», чтобы защитить насаждения парка, в числе которых ценные кедры, от возможной вырубки. Вырубить деревья, по мнению горожан, могут в ходе строительства госпиталя ветеранов на территории санатория.