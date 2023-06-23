«Спасите кедры»: уфимцы заявили о вырубке ценных деревьев прямо в центре города

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Некоторые жители Уфы объединились в инициативную группу, которая пытается защитить деревья близ санатория «Зеленая роща» в Уфе. Наталья Н. рассказала, как в начале июня граждане собрались на территории санатория «Зелёная роща», чтобы защитить насаждения парка, в числе которых ценные кедры, от возможной вырубки. Вырубить деревья, по мнению горожан, могут в ходе строительства госпиталя ветеранов на территории санатория.
— Записали видеообращение к главе республики Башкортостан, чтобы напомнить, что Конституцией нашей страны каждому гарантировано право на благоприятную окружающую среду, на достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, на возмещение вреда окружающей среде. От имени жителей города требуем не уничтожать зеленые насаждения в санатории «Зеленая роща» на территории, предназначенной под строительство госпиталя ветеранов, а по возможности перенести его строительство, — написала Наталья Н., однако к ее комментарию видеообращение приложено не было.
Юлия Т. в ответ на комментарий Натальи Н. сообщила, что 26 февраля 2020 года аппарат правительства Башкирии якобы сообщил, что за территорией санатория «Зелёная роща» при всех вариантах планировки города Институтом Генплана Москвы сохраняется гарантированное законом рекреационное назначение территории. У женщины появился вопрос — какие появились основания для снятия этого статуса?
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Уфы, где нам пояснили, что земельный участок находится в федеральной собственности. А в таком случае при наличие оформленного права собственности на земельный участок собственнику получение согласования на снос зеленых насаждений в органе местного самоуправления не требуется.
Дополнительно в пресс-службе мэрии пояснили, что разрешительные документы на вырубку зеленых насаждений, произрастающих на территории санатория «Зеленая роща», городскими службами не выдавались.