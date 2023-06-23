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Роман «1984» возглавил список самых популярных произведений на платформе «Литрес»

23 июня 2023, 15:12
Сервис цифровой дистрибуции книг «Литрес» опубликовал список самых популярных произведений на своей платформе, в котором роман-антиутопия «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла занял первое место.

Однако данное расположение книги вызвало негативные комментарии среди российских пользователей. Некоторые считают «1984» переоцененным произведением, антиутопической политической сказкой, указывая на сложность реальности. Критики также отмечают, что в подобных списках традиционно забывают о российской классике, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Остальные места в рейтинге заняли бестселлеры Виктора Пелевина: «TRANSHUMANISM INC.» занял второе место, а «KGBT+» — третье место. Кроме того, в списке присутствуют еще две антиутопии: «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд заняла четвертое место, а «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери — пятое место.

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