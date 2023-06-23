Роман «1984» возглавил список самых популярных произведений на платформе «Литрес»

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Однако данное расположение книги вызвало негативные комментарии среди российских пользователей. Некоторые считают «1984» переоцененным произведением, антиутопической политической сказкой, указывая на сложность реальности. Критики также отмечают, что в подобных списках традиционно забывают о российской классике, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Остальные места в рейтинге заняли бестселлеры Виктора Пелевина: «TRANSHUMANISM INC.» занял второе место, а «KGBT+» — третье место. Кроме того, в списке присутствуют еще две антиутопии: «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд заняла четвертое место, а «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери — пятое место.