Роман «1984» возглавил список самых популярных произведений на платформе «Литрес»

Остальные места в рейтинге заняли бестселлеры Виктора Пелевина: «TRANSHUMANISM INC.» занял второе место, а «KGBT+» — третье место. Кроме того, в списке присутствуют еще две антиутопии: «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд заняла четвертое место, а «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери — пятое место.