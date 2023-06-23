Пенсионный фонд и долги за рекламу: кому еще задолжал лейбл Элвина Грея

На днях стало известно, что компания «Арго плюс» взыскала с башкирского певца Элвина Грея 820 тысяч рублей. Фирма принимала участие в организации мероприятия, заказчиком которого был лейбл известного певца. Позднее за свои услуги та выставила «Элвину Грею» счет, который лейбл так и не оплатил.