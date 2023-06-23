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Пенсионный фонд и долги за рекламу: кому еще задолжал лейбл Элвина Грея

23 июня 2023, 09:11
Фото: 1MI
Mkset изучил судебные дела, где замешан лейбл певца из Башкирии Радика Юльякшина.

На днях стало известно, что компания «Арго плюс» взыскала с башкирского певца Элвина Грея 820 тысяч рублей. Фирма принимала участие в организации мероприятия, заказчиком которого был лейбл известного певца. Позднее за свои услуги та выставила «Элвину Грею» счет, который лейбл так и не оплатил.

Оказалось, что это не единственное судебное дело, в котором замешан лейбл уроженца Уфы. Так, согласно данным картотеки арбитражного суда Башкирии, в феврале этого же года с музыкального лейбла взыскали 1000 рублей штрафа в пользу Фонда пенсионного и соцстрахования Татарстана.

В ноябре 2021 года некая компания «Абсолют-Медиа Плюс» пыталась взыскать с лейбла «Элвин Грей» чуть более 95 тысяч рублей, однако заявление было возвращено истцу из-за якобы неправильно поданных документов — в частности, как отмечается в определении суда, заявитель не предоставил подтверждение долга лейбла в заявленной сумме. Основной вид деятельности компании, по данным сервиса Seldon.Basis, — рекламная.

Месяцем ранее арбитражный суд Башкирии обязал лейбл «Элвин Грей» выплатить некоему предпринимателю Юрию Любцеву долг в 46 тысяч рублей. ИП Любцев Ю.Н., по данным сервиса Seldon.Basis, в основном занимается полиграфической деятельностью.

#Валерия Панаева
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