Названы самые популярные овощные консервы сети «Пятерочка»

По традиции наибольшим спросом у гостей торговой сети пользовался зеленый горошек, составивший в объеме продаж в штуках 24%, а также кукуруза (20%). Следующими в списке идут: фасоль (14%), огурцы (8%) и томаты (4%). Как правило, спрос на подобную продукцию увеличивается перед праздничными датами: в декабре — перед новогодними праздниками, а также весной — в преддверии 8 марта и поста.