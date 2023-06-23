Нашествие саранчи, самоубийство пристава и взрыв газа в жилом доме в Башкирии

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Жителей Башкирии напугало видео, на котором река Белая с шумом ушла под землю. В редакцию Mkset обратились читатели, приславшие видео, на котором живописная река в лесной местности с шумом уходит под землю. Как сообщили в МЧС, река Белая действительно ушла под землю, но, не в Башкирии. Выяснилось, что исчезновение реки произошло несколькими днями ранее в Краснодарском крае.
Директор ООО «Соленые озера» Виктор Доценко заявил об изменениях на курорте в Соль-Илецке. По его словам, в скором времени может изменить свой статус. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Ранее стало известно, что компания «Арго плюс» взыскала с башкирского певца Элвина Грея 820 тысяч рублей. Фирма принимала участие в организации мероприятия, заказчиком которого был лейбл известного певца. Позднее за свои услуги та выставила «Элвину Грею» счет, который лейбл так и не оплатил. Оказалось, что это не единственное судебное дело, в котором замешан лейбл уроженца Уфы. К примеру, у лейбла были судебные разбирательства с несколькими компаниями и даже Фондом пенсионного и соцстрахования Татарстана.
Руководитель одного из филиалов ГУП «Башавторанс» за четыре года устроил на предприятия четверых сотрудников, которые фактически не работали, но при этом исправно получали заработную плату. Как выяснилось, зарплату «мертвых душ» все это время получал руководитель неуказанного филиала. В настоящий момент на него заведено уголовное дело по статье «мошенничество». Подозреваемый заключен под стражу.
В связи с проведением ремонта дорожного покрытия на пересечении улиц Александра Невского и Интернациональной в Уфе на несколько дней изменится схема движения трамваев №6 и №8, а также троллейбуса №22.
Депутаты Курултая приняли закон в окончательном чтении приняли изменения в законе о суррогатном материнстве. Так, действие данного запрета распространяется на использование суррогатного материнства для граждан других государств, а также лиц без гражданства. В свою очередь, право на его использование закрепляется за потенциальными родителями, которые являются гражданами РФ, состоящими в браке на момент заключения договора по оказанию услуги, а также неспособными к вынашиванию и рождению ребёнка по медицинским показаниям.
В Башкирии продолжается массовое размножение саранчевых. Специалисты Россельхозцентра по Башкирии, отслеживающие развитие ситуации, сообщают, что с 19 июня они зафиксировали начало окрыления итальянского пруса. Отмечается, что годом ранее оно началось 21 июля, то есть на месяц позже. В ведомстве сообщают, что необходимо ускорить организацию наблюдения за развитием опасных для сельхозугодий насекомых и при превышении экономического порога вредоносности провести обработку сельско-хозяйственных угодий.
Для многодетных семей в Башкирии вводится новая льгота, предусматривающая частичную компенсацию расходов семьям с тремя и более детьми за обучение в том случае, если дети учатся «на платном». Как пояснила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова, льгота затронет многодетные семьи, чьи дети в возрасте до 23 лет обучаются в платных школах либо на платной основе получают образование в ссузах и вузах.
В центре Уфе дважды за день обвалился потолок в жилом ОКН «Казармы внутренней стражи». В историческом здании, где до сих пор живут люди, с разницей в 12 часов произошло два обрушения потолочных перекрытий второго этажа в разных концах здания. Градозащитница Эльза Маулимшина публикует фото разрушений, напоминая о том, что в 2019 году здесь уже частично обрушилась крыша. Активистка подчеркивает, что здание казарм на сегодняшний день является одной из старейших сохранившихся каменных построек Уфы.
Самолет не смог вылететь в Уфу из-за отказа радара на этапе предварительного старта. Сообщается, что воздушное судно не смогло вылететь из Санкт-Петербурга в Уфу ночью 22 июня. По предварительным данным, пилот воздушного самолета принял решение вернуть самолет на стоянку с предварительного старта ВВП.
В семьях погибших участников СВО из Уфы будут бесплатно хоронить бойцов — расходы на погребение возьмет на себя бюджет. Из муниципальной казны оплатят оформление необходимых документов, перевозку тела, услуги морга, процесс погребения, а также гроб, венок, временный памятник (крест или минарет) и их установку. Семьи погибших бойцов смогут добавить сумму сверх предельной стоимости.
Владельцы аттракционов в Уфе пожаловались на выселение из-за форума Россия-Беларусь. Предприниматели пожаловались на выселение и демонтаж их торговых точек в центре города, а именно на площади, которая находится в аренде у Конгресс-холла Торатау. В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию, которая едва не переросла в драку и заявили, что за малоформатную торговлю, но она должна быть законной.
Жители Уфимского района в связи с тем, что озеро Ольховое близ деревни Суровка обрастает жилыми домами, с заборами уходящими вплотную к водоёму, обратились к Радию Хабирову за помощью. Они уверяют, что озеро это место где многие годы люди отдыхали, купались и рыбачили и недоумевают, «почему земля под продажу для застройки межуется таким образом?» и вопрошают «где нормы природоохранной зоны?», ссылаясь на Водный кодекс. Администрация Уфимского района пообещала разобраться в ситуации.
Радий Хабиров раскрыл причину, по которой Башкортостан уже не первый год «соревнуется» с Татарстаном. По мнению главы республики, конкуренция между двумя соседними регионами «рождает движение вперёд», а также служит определённым стимулов. В заключение Хабиров также отметил, что «это хорошая история двух братских народов».
Мэрия Уфы ищет застройщика квартала у стадиона Гастелло в Инорсе за 16,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение «О проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки право заключения договора о комплексном развитии территории» было размещено на сайте администрации. Подрядчику предстоит застроить участок территории, ограниченный улицами Сельской Богородской, Петрозаводской, продолжением улицы Дунайской и проектируемой улицей в Калининском районе Уфы.
Автомобильное движение на Шакшинском мосту в Уфе не будут перекрывать до 31 июля. В ходе оперативного совещания в администрации Уфы руководитель Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе сообщил, что движение на мосту не будут перекрывать до момента пока там не будет всей необходимой для проведения ремонта материалов и техники.
Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме в городе Салават. Инцидент произошел в жилом доме по улице Революционной. По предварительным данным, причиной взрыва стали неосторожные действия одного из рабочих, занимавшихся ремонтом в подсобном помещении здания. Пострадавших доставили в городскую больницу.
Судебный пристав покончил с собой в уличном туалете возле суда в Башкирии. Выдвигается ряд причин столь радикального поступка, однако в истинных причинах разбираться будут уже следователи. По некоторым данным у погибшего были проблемы на работе, но он не находил духа, чтобы уволиться. Тем временем в Следкоме заявили, что инцидент ждет проверка, так что какие-либо выводы делать еще рано.
Автобусный маршрут №364п, соединявший Уфу и несколько соседних населенных пунктов, по непонятным причинам перестал работать. Жители ближайшего пригорода, который язык не поворачивается называть таковым, из-за его близости к городу, остались без востребованного маршрута, за который что было сил боролись весной. Жители завалили страницу главы Башкирии жалобами и даже добились успеха, маршрут сохранили. Но снова что-то случилось и маршрута, столь нужного жителям Миловского парка, ЖК Молодежный, Мармылево, Романовки, Ветошниково и Миловки. С нетерпением ждем ответа от Минтранса.
Аналитики изучили сколько фиксированных наборов товаров и услуг могут себе позволить жители региона на медианный доход. Башкирия в этом рейтинге оказалась на 39 месте, в республике по данным за прошлый год за чертой бедности оказались чуть более 10% населения, но количество таких граждан по сравнению с 2021 годом сократилось на 1,3%.