На Конгресс молодых ученых в парке «Сириус» съедутся более 4 тысяч участников

В парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус» с 28 по 30 ноября состоится третий по счету Конгресс молодых ученых. Заявки на проведение мероприятий — спутников конгресса поступили в этом году от более чем десяти регионов РФ.

Известно, что мероприятия-спутники будут проведены осенью текущего года в Астрахани, Перми и Хабаровске. На них рассмотрят запросы, поступившие от субъектов Российской Федерации, пишет gorod55.ru. В роли организаторов III Конгресса молодых ученых выступают Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, а также Фонд Росконгресс. Событие пополнит список знаковых мероприятий, которые проходят в рамках тематического Десятилетия науки и технологий 2022–2031 гг., объявленного указом президента России. Медиахолдинг 1MI является официальным партнером конгресса. Участие в мероприятии намерены принять более 4 тысяч человек. Конгресс вновь объединит представителей академической среды, включая молодых ученых — лауреатов конкурсов грантов, студентов вузов и учеников школ, а также ведущих отечественных исследователей, представителей научно-образовательных организаций, власти и бизнеса. Конгресс молодых ученых станет площадкой для российского научного сообщества, на которой будет налажено взаимодействие основных участников научно-технологического и инновационного процессов на государственном и региональном уровне. В субъектах Российской Федерации в преддверии конгресса состоятся мероприятия-спутники, нацеленные на решение актуальных задач регионального масштаба с вовлечением отечественного научного сообщества, в частности молодых ученых.