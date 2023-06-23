mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:01

Published Сегодня, 19:01

Modified Сегодня, 19:01

Updated Сегодня, 19:01

Изображение материала

На Конгресс молодых ученых в парке «Сириус» съедутся более 4 тысяч участников

23 июня 2023, 19:01
Фото: 1MI
В парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус» с 28 по 30 ноября состоится третий по счету Конгресс молодых ученых. Заявки на проведение мероприятий — спутников конгресса поступили в этом году от более чем десяти регионов РФ.

Известно, что мероприятия-спутники будут проведены осенью текущего года в Астрахани, Перми и Хабаровске. На них рассмотрят запросы, поступившие от субъектов Российской Федерации, пишет gorod55.ru.

В роли организаторов III Конгресса молодых ученых выступают Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, а также Фонд Росконгресс. Событие пополнит список знаковых мероприятий, которые проходят в рамках тематического Десятилетия науки и технологий 2022–2031 гг., объявленного указом президента России.

Медиахолдинг 1MI является официальным партнером конгресса.

Участие в мероприятии намерены принять более 4 тысяч человек. Конгресс вновь объединит представителей академической среды, включая молодых ученых — лауреатов конкурсов грантов, студентов вузов и учеников школ, а также ведущих отечественных исследователей, представителей научно-образовательных организаций, власти и бизнеса.

Конгресс молодых ученых станет площадкой для российского научного сообщества, на которой будет налажено взаимодействие основных участников научно-технологического и инновационного процессов на государственном и региональном уровне.

В субъектах Российской Федерации в преддверии конгресса состоятся мероприятия-спутники, нацеленные на решение актуальных задач регионального масштаба с вовлечением отечественного научного сообщества, в частности молодых ученых.

Подпишитесь
«И всё, нет больше Белой»: жителей Башкирии напугало видео, как река уходит под землю
Сегодня, 10:30
«Счет идет на тысячи»: туристов на озерах в Соль-Илецке предупредили об изменениях
Сегодня, 05:48
Пенсионный фонд и долги за рекламу: кому еще задолжал лейбл Элвина Грея
Сегодня, 09:11
Целых семь случаев: в Башкирии выявили тяжелейшие заболевания
Сегодня, 03:50
В «Башавтотранс» за главой одного из филиалов пришли сотрудники ФСБ
Сегодня, 06:29
Новинки CHERY доступны для приобретения в лизинг со скидкой до 25%
20 июня 09:50