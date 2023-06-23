Крик души: почему родители выпускников из Уфы массово жалуются властям

Форум Россия-Беларусь, который пройдет в Уфе 26–28 июня, наделал шума еще перед началом. Из-за переноса выходного с субботы 24 июня на вторник 27 июня, у многих жителей республики прахом пошли планы, которые строились заблаговременно. Так, 24 июня выпускные у школьников — большая и важная дата, которая бывает раз в жизни.