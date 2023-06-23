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Крик души: почему родители выпускников из Уфы массово жалуются властям

23 июня 2023, 05:10
Фото: 1MI

Родители кадетов из Уфы обвинили форум Россия-Беларусь в краже выпускного у их детей

Ранее на странице главы жаловались на рухнувшие планы из-за рабочей субботы, а теперь жалуются на выпускной в ночи.

Форум Россия-Беларусь, который пройдет в Уфе 26–28 июня, наделал шума еще перед началом. Из-за переноса выходного с субботы 24 июня на вторник 27 июня, у многих жителей республики прахом пошли планы, которые строились заблаговременно. Так, 24 июня выпускные у школьников — большая и важная дата, которая бывает раз в жизни.

К главе Башкирии Радию Хабирову на его странице в соцсетях обратилась Мария М., сразу обозначив, что ее комментарий — это настоящий крик о помощи.

— Радий Фаритович, помогите спасти выпускной! 157 школа, 9 класс, кадеты, вручение аттестатов в 21:00! После четырехчасовых переговоров с руководством школы перенесли на 17:00, но убрали всё, что готовили дети-кадеты! Вальса нет, торжественную часть укоротили до часа на два класса, на вопросы родителей отвечают, что «раз все мы им не по плану сделали, будет теперь не по плану.» Либо 21:00, либо в таком формате, — рассказывает женщина о школьном ультиматуме.

Мама кадета интересовалась у руководства школы, согласовано ли позднее время мероприятия с министерством образования Башкирии — по ее словам, там просто уходят от ответа.

— Последний звонок провести не разрешили, во всех школах был, но не у нас, теперь выпускной чуть ли не в полночь как насмешка в лицо!!! , — призналась женщина.

На просьбу Марии М. ответила специалист ЦУР Башкортостан и пообещала, что информацию о странном выпускном запросят в школе и дадут женщине ответ сегодня, 23 июня. Пока что в ветке комментариев его не появилось.

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#Башкортостан#Уфа#Общество#Новости Башкирии#Школа#Ирина Деревянчук
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