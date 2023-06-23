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Ковида в реанимации нет: в Уфе госпиталь в Зубово будет работать с другими болезнями

23 июня 2023, 05:12
Фото: 1MI

Ковид-госпиталь в Зубово переходит на обычный режим работы с инфекционными больными

Однако работать инфекционный госпиталь продолжит уже с другими инфекциями, сообщили в минздраве 22 июня.

В минздраве Башкирии сообщили хорошую новость о коронавирусной инфекции, которая кажется покидает республику. Во всяком случае в реанимации инфекционного госпиталя в Зубово под Уфой в отделении реанимации больше нет пациентов с короной.

Однако это не значит, что у госпиталя не будет работы или пациентов. Лечить там будут другие инфекции. Напомним, вчера в минздраве сообщили о том как новорожденную девочку с врожденной пневмонией и корью из семейного очага спустя 16 дней сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. За жизнь крошки боролись врачи ОРИТ Зубовского госпиталя и к счастью она уже идет на поправку.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Уфы#Новости Башкирии
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