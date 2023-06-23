Ковида в реанимации нет: в Уфе госпиталь в Зубово будет работать с другими болезнями

Однако это не значит, что у госпиталя не будет работы или пациентов. Лечить там будут другие инфекции. Напомним, вчера в минздраве сообщили о том как новорожденную девочку с врожденной пневмонией и корью из семейного очага спустя 16 дней сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. За жизнь крошки боролись врачи ОРИТ Зубовского госпиталя и к счастью она уже идет на поправку.