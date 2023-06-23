mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Изображение материала

Карты, камни, два хама: в маршрутке Уфы едва не разыгралась криминальная драма

23 июня 2023, 11:12
Фото: 1MI

В Уфе из-за оплаты картой водитель маршрутки едва не лишился своего автобуса

Видео грязной ругани водителя и пассажира, а также попытки разбить автобус камнем опубликовал UTV 23 июня.

В Уфе разгорелся очередной скандал из-за попытки оплатить проезд в автобусе банковской картой. Свидетели неприятного инцидента, едва не переросшего в драку стали пассажиры, которые и засняли происходившие непотребства на видео. Произошел конфликт еще вчера, по словам автора видео оказия с попыткой оплатить проезд картой произошла в автобусе маршрута № 163.

Видео: UTV

Несмотря на то, что видео по большей части состоит из зацензуренного мата, по нему можно понять суть происходящего. Мужчина негодует от того, что водитель стал высаживать пассажира, который хотел оплатить проезд картой или же приложил карту и она не считалась. В криках можно расслышать как пассажир говорит, что за него даже готовы заплатить другие пассажиры, а водитель говорит о том, что до мужчины с оплатой проблем у него не было.

После грязной матерной перепалки с криками и оскорблениями оскорбленный высадкой мужчина начал принимать более радикальные меры, а именно ударил по двери маршрутки и попытался пробраться в кабину водителя, а потом отошел, поднял с земли камень и бросил в автобус. После этого водитель уехал от недовольного пассажира.

В компании «Уфа-Лайн» UTV рассказали, что в каждом транспорте перевозчика есть терминал. В случае отказа водителя принимать карту пассажир может выйти, не заплатив. Кроме того, из-за сложившейся ситуации перевозчик пообещал привлечь водителя к ответственности.

Мужчина в крови напугал пассажиров маршрутки в центре Уфы
Узнать подробнее
Читайте также:
Появилось новое видео драки между кондуктором и пассажиром автобуса в Уфе
#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#18+#Общественный транспорт#Транспорт#Дороги#Видео
Подпишитесь
«И всё, нет больше Белой»: жителей Башкирии напугало видео, как река уходит под землю
Сегодня, 10:30
«Счет идет на тысячи»: туристов на озерах в Соль-Илецке предупредили об изменениях
Сегодня, 05:48
Пенсионный фонд и долги за рекламу: кому еще задолжал лейбл Элвина Грея
Сегодня, 09:11
Целых семь случаев: в Башкирии выявили тяжелейшие заболевания
Сегодня, 03:50
В «Башавтотранс» за главой одного из филиалов пришли сотрудники ФСБ
Сегодня, 06:29
Новинки CHERY доступны для приобретения в лизинг со скидкой до 25%
20 июня 09:50