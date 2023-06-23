Карты, камни, два хама: в маршрутке Уфы едва не разыгралась криминальная драма

Несмотря на то, что видео по большей части состоит из зацензуренного мата, по нему можно понять суть происходящего. Мужчина негодует от того, что водитель стал высаживать пассажира, который хотел оплатить проезд картой или же приложил карту и она не считалась. В криках можно расслышать как пассажир говорит, что за него даже готовы заплатить другие пассажиры, а водитель говорит о том, что до мужчины с оплатой проблем у него не было.