Карты, камни, два хама: в маршрутке Уфы едва не разыгралась криминальная драма

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В Уфе разгорелся очередной скандал из-за попытки оплатить проезд в автобусе банковской картой. Свидетели неприятного инцидента, едва не переросшего в драку стали пассажиры, которые и засняли происходившие непотребства на видео. Произошел конфликт еще вчера, по словам автора видео оказия с попыткой оплатить проезд картой произошла в автобусе маршрута № 163.
Несмотря на то, что видео по большей части состоит из зацензуренного мата, по нему можно понять суть происходящего. Мужчина негодует от того, что водитель стал высаживать пассажира, который хотел оплатить проезд картой или же приложил карту и она не считалась. В криках можно расслышать как пассажир говорит, что за него даже готовы заплатить другие пассажиры, а водитель говорит о том, что до мужчины с оплатой проблем у него не было.
После грязной матерной перепалки с криками и оскорблениями оскорбленный высадкой мужчина начал принимать более радикальные меры, а именно ударил по двери маршрутки и попытался пробраться в кабину водителя, а потом отошел, поднял с земли камень и бросил в автобус. После этого водитель уехал от недовольного пассажира.
В компании «Уфа-Лайн» UTV рассказали, что в каждом транспорте перевозчика есть терминал. В случае отказа водителя принимать карту пассажир может выйти, не заплатив. Кроме того, из-за сложившейся ситуации перевозчик пообещал привлечь водителя к ответственности.