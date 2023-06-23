Молодые учителя Уфы могут претендовать на получение ежегодного гранта от главы Башкирии. Размер единовременной помощи в 2023 году составляет 690 тысяч рублей, а всего на республику выделено 150 грантов. Претенденты должны быть трудоустроены в населенном пункте на территории Башкирии с населением не более 15 тысяч человек. Причем они обязаны отработать в одном и том же районе региона не менее десяти лет. Для получения гранта есть и возрастные ограничения: в конкурсе могут принимать участие претенденты не старше 35 лет.