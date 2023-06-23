Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Школьные преподаватели имеют право на трудовые льготы, закрепленные в законе «Об образовании». В частности, работникам сферы образования достаточно отработать 18 часов в неделю, чтобы получить должностной оклад.
Также педагогам полагается льгота по ежегодным отпускам — длительный отпуск. В зависимости от квалификации специалиста ему полагается ежегодный отпуск от 42 до 56 дней.
Трудовые льготы для уфимских учителей также касаются повышения квалификации и получения дополнительного образования. Льготы предоставляются за счет региональных средств.
Еще одна трудовая льгота — возможность досрочного выхода на пенсию. Но для получения льготы необходимо иметь определенный педагогический стаж.
Подъемные выплаты положены всем молодым учителям в Башкирии. Размер единоразового пособия устанавливается администрациями муниципалитетов в индивидуальном порядке — до четырех должностных окладов. Для того чтобы получить пособие, студент последнего курса педвуза должен заключить с образовательной организацией Уфы трудовой договор.
Также в течение трёх лет с момента поступления на работу в школу молодому педагогу выплачивается надбавка к окладу. Повышающий коэффициент к должностной ставке в 2023 году составляет 0,3, но он действует только при условии, что на педагогическую должность специалист трудоустроился сразу после окончания вуза.
Молодые учителя Уфы могут претендовать на получение ежегодного гранта от главы Башкирии. Размер единовременной помощи в 2023 году составляет 690 тысяч рублей, а всего на республику выделено 150 грантов. Претенденты должны быть трудоустроены в населенном пункте на территории Башкирии с населением не более 15 тысяч человек. Причем они обязаны отработать в одном и том же районе региона не менее десяти лет. Для получения гранта есть и возрастные ограничения: в конкурсе могут принимать участие претенденты не старше 35 лет.
В регионе уже несколько лет действует программа «Земский учитель». В рамках проекта учителя, устроившиеся в образовательные организации в сельской местности и малых городах Башкирии, получают единоразовую выплату — один миллион рублей. Такую выплату в 2023 году получат трое новых сельских учителей в регионе.
Каждому сельскому преподавателю в Башкирии доплачивают 25% от должностного оклада ежемесячно. Данная надбавка распространяется не только на педагогов, но и на директоров сельских школ. В отдельных муниципалитетах действуют собственные льготы для педагогов.
Кроме того, для сельских педагогов предусмотрены социальные льготы на оплату жилья и коммунальных услуг. В 2023 году размер компенсации по льготе составляет 600 рублей в месяц. Однако профсоюз работников образования Башкирии считает, что этой суммы недостаточно, и добивается повышения размера компенсации.
Средняя зарплата учителя в Уфе, по данным прошлого года, — 35 тыс. рублей. Такая сумма складывается с учетом уральского коэффициента, переработки, стимулирующих, компенсационных и других дополнительных выплат, предусмотренных в регионе.
Уфимские учителя получают доплату к окладу за классное руководство. В среднем по региону ее размер в 2023 году с учетом районных коэффициентов составляет 7 750 рублей. Компенсационные выплаты положены педагогическим работникам в Уфе, участвующим в проведении ГИА и проверке экзаменационных материалов. Доплаты и надбавки учителям назначаются за ведение специфических образовательных программ, за проверку контрольных, за заведование учебными кабинетами и др.
Кроме того, педагогам выплачиваются премии от главы Республики Башкортостан. Например, за подготовку выпускников, набравших на выпускных экзаменах 100 баллов, регион назначает единовременную выплату в 50 тыс. рублей. А за подготовку призеров всероссийских и республиканских олимпиад, конкурсов и иных мероприятий уфимские учителя получают премию в 100 тыс. рублей.
Власти Башкирии ежегодно выделяют 100 правительственных грантов лучшим преподавателям башкирского и русского языков. Сумма единоразовой денежной выплаты в 2023 году составляет 50 тысяч рублей.
Работники образования, участвующие в региональных профессиональных конкурсах, также получают ежегодную выплату от правительства республики. Для победителей конкурса «Учитель года» в различных номинациях установлены разовые выплаты — по 50 тысяч рублей, для участников мероприятия — поощрительная премия в размере 30 тысяч рублей.
Также педагоги Уфы получают надбавки за квалификацию: за высшую категорию — 55% от должностного оклада, за первую — 35% от ставки. А башкирским преподавателям, имеющим почетные звания республиканского и общероссийского значения, начисляют повышающий коэффициент в размере 10 — 20% от тарифной ставки.