Как халляр? : в Уфе готовы вложить более миллиарда в национальный фастфуд из Казани

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В четверг 22 июня в Уфе мэр Ратмир Мавлиев провел заседание Межведомственной комиссии в формате городского Инвестиционного часа. Среди предложений на общую сумму инвестиций более миллиарда рублей оказалось и вкусное. Так в Уфу может зайти сеть национального фастфуда, работающая в Казани.
Предприниматели планируют за три года открыть в Уфе 10-15 точек, инвестировать в это планируется порядка миллиарда рублей, появление ресторанов в теории должно дать городу 500 рабочих мест. На «Инвестчас» руководство компании вынесло конкретный проект по открытию точки рядом с ДК «Моторостроитель» в Уфе.
А пресс-службе мэрии сообщили, что сити-менеджер Ратмир Мавлиев отметил, что знаком с работой этой компании, похвалил их за качество и отметил, что будет рад, если в городе будут появляться современные рестораны с национальным колоритом.
Напомним, в Уфе уже действует сеть точек национального фастфуда «Айбят Халляр», где популярные у жителей сочетания продуктов обретают формат национального башкирского блюда кыстыбый. Надо отметить, что «Айбят Халляр» за свое относительно недолгое существование успел получить внимание даже от президента РФ Владимира Путина. После внимания президента одну из точек в Уфе посетил Радий Хабиров и оценил по достоинству угощения на башкирский манер. Известен башкирский фастфуд и тем, что на день города в Уфе команда сети побила мировой рекорд и приготовила самый большой в мире кыстыбый.