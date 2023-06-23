Как халляр? : в Уфе готовы вложить более миллиарда в национальный фастфуд из Казани

Напомним, в Уфе уже действует сеть точек национального фастфуда «Айбят Халляр», где популярные у жителей сочетания продуктов обретают формат национального башкирского блюда кыстыбый. Надо отметить, что «Айбят Халляр» за свое относительно недолгое существование успел получить внимание даже от президента РФ Владимира Путина. После внимания президента одну из точек в Уфе посетил Радий Хабиров и оценил по достоинству угощения на башкирский манер. Известен башкирский фастфуд и тем, что на день города в Уфе команда сети побила мировой рекорд и приготовила самый большой в мире кыстыбый.