Целых семь случаев: в Башкирии выявили тяжелейшие заболевания

Ранний разгул клещей из-за аномальной весны в Башкирии не повлиял на рост количества опасных заболеваний, которых переносят эти насекомые. Роспотребнадзор по Башкирии обнародовал статистику текущего года, по данным которой клещевой энцефалит в Башкирии в 2023 году диагностировали у двоих пациентов. Также ведомство сообщает о пяти случаях болезни Лайма или клещевого боррелиоза. К счастью, среди семерых заболевших опасными болезнями нет детей.