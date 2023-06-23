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Целых семь случаев: в Башкирии выявили тяжелейшие заболевания

23 июня 2023, 03:50
Фото: 1MI

В Башкирии посчитали заболевших энцефалитом и болезнью Лайма от укусов клещей

Республика находится в «зеленой зоне» и показатели заболеваемости остаются низкими, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранний разгул клещей из-за аномальной весны в Башкирии не повлиял на рост количества опасных заболеваний, которых переносят эти насекомые. Роспотребнадзор по Башкирии обнародовал статистику текущего года, по данным которой клещевой энцефалит в Башкирии в 2023 году диагностировали у двоих пациентов. Также ведомство сообщает о пяти случаях болезни Лайма или клещевого боррелиоза. К счастью, среди семерых заболевших опасными болезнями нет детей.

Напомним, всего с начала сезона активности клещей, медицинские организации с присасыванием клеща обратились 7416 человек, в том числе за последнюю неделю — 590 человек, что превышает среднемноголетние показатели.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
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