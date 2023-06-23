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«И всё, нет больше Белой»: жителей Башкирии напугало видео, как река уходит под землю

23 июня 2023, 10:30
Фото: 1MI

Жителей Башкирии напугало видео, на котором река Белая с шумом ушла под землю

Факт исчезновения реки подтвердили в МЧС, но есть нюансы

Читатели Mkset прислали в редакцию любопытное и впечатляющее видео, на котором живописная река в лесной местности с шумом уходит под землю. Автор видео сообщил, что река называется Белая, а происходит все под Белореченским.

Видео: 1MI

Выяснили, что ситуация с исчезнувшей рекой Белой на самом деле была. Река Белая действительно исчезла под землю, правда протекает она в Краснодарском крае. Исчезновение реки произошло в Белореченском районе Краснодарского края 20 июня. А в Башкирии река Белая берет начало в Белорецком районе.

В МЧС Краснодарского края не только подтвердили факт странного происшествия, но и объяснили его причины, а также то, что это исчезновение реки в карстовых пещерах — это нормальное природное явление.

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