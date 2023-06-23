«И всё, нет больше Белой»: жителей Башкирии напугало видео, как река уходит под землю

Выяснили, что ситуация с исчезнувшей рекой Белой на самом деле была. Река Белая действительно исчезла под землю, правда протекает она в Краснодарском крае. Исчезновение реки произошло в Белореченском районе Краснодарского края 20 июня. А в Башкирии река Белая берет начало в Белорецком районе.