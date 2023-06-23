Группа Турчака передала Владимиру Путину доклад о состоянии дел в зоне СВО

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Издание rostovgazeta.ru пишет, что при этом остались нерешенные вопросы, требующие оперативных решений. Рабочая группа выступила с инициативой при переводе добровольцев на службу по контракту принимать во внимание полученные в добровольческих формированиях их опыт и квалификацию. Также предоставлять единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей контрактникам, заключившим краткосрочные контракты и затем их продлившим, а не только мобилизованным и заключившим контракты от года и более военнослужащим.
Также рабочая группа предлагает внести изменения в процедуру начисления, оплаты и перерасчета платы за услуги ЖКХ для находящихся в течение длительного времени в зоне боевых действий участников СВО, а также расширить список категорий, которым присваивается статус ветерана боевых действий.
По словам Турчака, статус ветерана боевых действий необходимо также присваивать сотрудникам подразделений МЧС в новых российских регионах, принимающих участие в разминировании и эвакуации мирного населения из зон обстрелов, а также строителям, восстанавливающим разрушенную инфраструктуру, занимающимся фортификацией рядом с зоной боевых действий и на прилегающих территориях, морякам и ракетчикам, которые участвуют в выполнении боевых задач за пределами проведения спецоперации.
Среди других инициатив — предложение по наращиванию выпуска средств технической реабилитации, расширение списка выгодоприобретателей застрахованного участника спецоперации в случае его гибели, вопросы вступления в наследство в случае если извещение о гибели военнослужащего приходит с большим опозданием.
Глава рабочей группы по вопросам СВО отметил, что в докладе отдельное внимание уделено вопросам производства беспилотников. Было предложено несколько решений, которые будут способствовать развитию отрасли, в том числе субсидии и льготы по примеру тех, что предоставляются в сфере информационных технологий и электроники.
По сообщению на сайте ER.RU, ранее Владимир Путин подписал законы рабочей группы по вопросам СВО об упрощении признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Также главой государства был подписан закон об отмене госпошлины для участников спецоперации за восстановление паспорта и водительского удостоверения и закон о праве на безвозмездную юридическую помощь.