Группа Турчака передала Владимиру Путину доклад о состоянии дел в зоне СВО

Издание rostovgazeta.ru пишет, что при этом остались нерешенные вопросы, требующие оперативных решений. Рабочая группа выступила с инициативой при переводе добровольцев на службу по контракту принимать во внимание полученные в добровольческих формированиях их опыт и квалификацию. Также предоставлять единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей контрактникам, заключившим краткосрочные контракты и затем их продлившим, а не только мобилизованным и заключившим контракты от года и более военнослужащим.