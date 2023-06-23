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Гендиректор УК «Уральская Сталь» рассказал об экологической стратегии предприятия

23 июня 2023, 07:18
Фото: 1MI
Комбинат «Уральская Сталь» (входит в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом) реализует проекты по обеспечению экологической безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду.

Только за последний год руководство предприятия выделило около 250 млн рублей на охрану атмосферы, водных объектов и обращение с отходами.

Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин заявил, что экологическая стратегия комбината предусматривает модернизацию оборудования и внедрение новых современных технологий. По его словам, в одном из цехов завода установлена аспирационная установка, собирающая 60 тонн пыли в год. В целом техногенное влияние предприятия снижено на треть, передает 56orb.ru.

Здесь более 15 лет успешно функционирует замкнутый бессточный цикл водоснабжения. Повторно используется техническая вода, прошедшая очистку. Также идут работы по снижению уровня забора воды из реки Урал и происходит регулярный выпуск десятков тысяч мальков в Ириклинское водохранилище.

Комбинат утилизирует 1,5 миллиона тонн отходов производства. Почти половина из них (46%) перерабатываются своими силами, около 52% передаются для использования сторонним организациям, еще 2% размещаются на собственном экобезопасном полигоне.

«Уральская Сталь» имеет свою аккредитованную лабораторию мониторинга окружающей среды, которая за прошлый год выполнила свыше 36 тысяч замеров. Специалисты завода строго следят за тем, чтобы выбросы были стабильно ниже предельно допустимых норм.

«Комбинат является инициатором улучшения экологической ситуации в регионе и демонстрирует открытость реализуемых экологических мероприятий», — отметил Денис Сафин.

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