Гендиректор УК «Уральская Сталь» рассказал об экологической стратегии предприятия

Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин заявил, что экологическая стратегия комбината предусматривает модернизацию оборудования и внедрение новых современных технологий. По его словам, в одном из цехов завода установлена аспирационная установка, собирающая 60 тонн пыли в год. В целом техногенное влияние предприятия снижено на треть, передает 56orb.ru.