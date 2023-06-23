«Единая Россия» назвала кандидатов в депутаты на осенние выборы в Курултай Башкирии

Posted 23 июня 17:00
Published 23 июня 17:00
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В ходе панельной дискуссии бойцы рассказали Радию Хабирову о своих предложениях. Руководитель аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев и председатель Башкирской республиканской общественной организации инвалидов боевых действий Альфит Нигаматьянов предложили закрепить за каждым ветераном СВО социального координатора и депутата от «Единой России» для оказания необходимой помощи. Также было решено более пристально разъяснять бойцам СВО информацию по различным выплатам.
В свою очередь, Хабиров отметил, что в Башкирии действует развернутая система мер поддержки участников СВО и членов их семей.
«Система создана, но важна эффективная реализация принятых мер. Мы должны знать о судьбе каждого участника специальной военной операции», — сказал Секретарь Регионального отделения партии.
В рамках региональной конференции партии «Единая Россия» Хабиров обозначил план работы партии перед выборами 2023–2024 годов.
«Мы живем в переломное время, когда на наших глазах происходит формирование и укрепление нового многополярного мира. Меняется вся система общественно-политических отношений. „Единая Россия“ сегодня — в авангарде этих изменений, — подчеркнул Радий Хабиров. — За последние годы партия показала себя верным союзником государства, стала, по сути, системообразующим ядром его политической системы».
Также Хабиров подчеркнул, что в непростые времена «Единая Россия» всегда была рядом с людьми, приведя в пример активную работу партии в пандемию и во время СВО.
Хабиров анонсировал начало большого двухлетнего избирательного цикла — выборы 10 сентября в Курултай республики, более 700 советов сельских поселений, а также кампании весны и осени 2024 года.
— Нам есть что предложить своему избирателю, в том числе реальные достижения партийных проектов и инициатив, — отметил глава республики. Хабиров выразил уверенность в том, что в работе нового созыва Курултая сохранится преемственность лучших традиций и появятся новые идеи и форматы. Самыми главными задачами для партии Хабирова назвал заботу о жителях и постоянный диалог с ними по наиболее волнующим вопросам.
В рамках конференции был утвержден республиканский список кандидатов в депутаты Госсобрания седьмого созыва — в список вошли 167 человек, а по одномандатным избирательным округам — 55 человек.
Общереспубликанский список партии «Единая Россия» на выборах депутатов Госсобрания возглавили Радий Хабиров, олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина и участник СВО Артур Галеев.
Напомним, что осенью состоятся выборы в Госсобрание, 110 мандатов и масштабная кампания по выборам в органы местного самоуправления.