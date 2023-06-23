«Единая Россия» назвала кандидатов в депутаты на осенние выборы в Курултай Башкирии

— Нам есть что предложить своему избирателю, в том числе реальные достижения партийных проектов и инициатив, — отметил глава республики. Хабиров выразил уверенность в том, что в работе нового созыва Курултая сохранится преемственность лучших традиций и появятся новые идеи и форматы. Самыми главными задачами для партии Хабирова назвал заботу о жителях и постоянный диалог с ними по наиболее волнующим вопросам.