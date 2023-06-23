Дичь в Башкирии: 8 правил поведения при встрече с лесным зверем

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В последнее время на территории Башкирии участились случаи появления диких животных в зонах проживания людей. Ранее Mkset уже писал о нашествии молодых лосей, бесстрашно разгуливающих по улицам города.
Чаще всего люди сообщают именно о встрече с лосями и оленями. В вечернее время их практически каждый день можно увидеть близ дороги на Демском шоссе. Нередко на окраинах города можно встретить и лис, копошащихся в мусорных баках. Жители Демского района на протяжении нескольких лет сообщают о встрече с ними.
Годом ранее жители Сипайлово сообщали о прогуливающемся по улице волке.
А всего несколько дней назад появились кадры с прогулки семьи медведей, которую случайный водитель увидел в Ишимбайском районе.
Встреча с диким животным может неожиданно произойти как во время отдыха на природе, так и в самых неожиданных местах, например, в черте города. Мы обратились в МЧС Башкирии с просьбой рассказать о том, какого порядка действий стоит придерживаться, чтобы огородить себя от опасности и остаться невредимыми после встречи с лесным обитателем.
Если вы застанете его врасплох — с наибольшей вероятностью оно может напасть, просто от страха, защищаясь.
Необходимо медленно и осторожно пятиться спиной, наблюдая за поведением животного.
Пристальный взгляд может быть воспринят животным за вызов, на который оно может ответить, посчитав вас лёгким противником.
Не кричите, не пытайтесь его прогнать, не машите на него руками или ногами, не бросайте в него ничего, не провоцируйте и не раздражайте его! Оставайтесь спокойным, чтобы животное не посчитало вас угрозой. И осторожно отступайте назад.
Даже если вам кажется, что животное не опасно, и даже если оно само идёт на контакт.
Они более уязвимы, отчего становятся более опасливыми. Они могут посчитать вас угрозой и напасть.
Животные обычно защищают своё потомство, потому могут напасть, если вы просто приблизитесь к детёнышам.
А для того, чтобы быть в курсе порядка действий при встрече с конкретными видами животных, МЧС предоставило следующие памятки:
Столкнуться с лесным жителем не так страшно, как совершить ошибку во время этой встречи. Следуя рекомендациям, вы повышаете свой шанс избежать опасных для жизни последствий.