Дичь в Башкирии: 8 правил поведения при встрече с лесным зверем

Чаще всего люди сообщают именно о встрече с лосями и оленями. В вечернее время их практически каждый день можно увидеть близ дороги на Демском шоссе. Нередко на окраинах города можно встретить и лис, копошащихся в мусорных баках. Жители Демского района на протяжении нескольких лет сообщают о встрече с ними.