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Асфальт перекладывают в центре Уфы перед форумом Россия-Беларусь

23 июня 2023, 11:51
Фото: mkset.ru
Срочные ремонтные работы на перекрестке улиц Заки Валиди и Гоголя заметил корреспондент Mkset 23 июня.

Через три дня в Уфе начнется Десятый форум регионов Беларуси и России, с 26 по 28 июня Уфа станет деловой площадкой, основные мероприятия которой пройдут в «Конгресс-холле».

Как известно, из-за проведения форума в Уфе будет перекрыт ряд улиц в центре, однако уже и сейчас город готовят к приему гостей. Так, корреспондент заметил замену асфальта на перекрестке улиц Гоголя и Заки Валиди.

Не исключено, что это может быть совпадением, в любом случае у сверхвостребованного «студенческого» перекрестка появится новый и наверняка качественный асфальт.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Дороги#Город
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