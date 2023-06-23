Асфальт перекладывают в центре Уфы перед форумом Россия-Беларусь

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Через три дня в Уфе начнется Десятый форум регионов Беларуси и России, с 26 по 28 июня Уфа станет деловой площадкой, основные мероприятия которой пройдут в «Конгресс-холле».
Как известно, из-за проведения форума в Уфе будет перекрыт ряд улиц в центре, однако уже и сейчас город готовят к приему гостей. Так, корреспондент заметил замену асфальта на перекрестке улиц Гоголя и Заки Валиди.
Не исключено, что это может быть совпадением, в любом случае у сверхвостребованного «студенческого» перекрестка появится новый и наверняка качественный асфальт.