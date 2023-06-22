Звезда сцены скоропостижно умерла в Башкирии: что о ней известно

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
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Updated Сегодня, 16:13
Уроженка Сибая, Фирдаус Альбертовна Гизатуллина родилась 27 июня 1973 года. Гизатуллина являлась выпускницей Уфимского института искусств. В качестве художника работала в Москве, занимаясь оформлением театрально-концертных проектов. В 2003 году была принята в труппу Башдрамтеатра.
Зрителю она известна по ролям Асахылу в спектакле «Золотое сердце», Румии («Долгое-долгое детство» по роману Мустая Карима), Герды в спектакле «Снежная королева», Розауры в постановке «Кармен». Помимо этого Гизатуллина играла в массовых сценах театральных постановок.
Сообщается, что церемония прощания с Фирдаус Гизатуллиной состоится в субботу, 24 июня, с 11:00 до 13:00 в зале прощаний Южного кладбища Уфы.