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Звезда сцены скоропостижно умерла в Башкирии: что о ней известно

22 июня 2023, 16:11
Фото: 1MI

В Уфе в возрасте 49 лет скончалась актриса Башдрамтеатра Фирдаус Гизатуллина

Актриса Башдрамтеатра Фирдаус Гизатуллина скончалась в Уфе в возрасте 49 лет, не дожив всего пять дней до 50-летнего юбилея, сообщается в официальной группе театра в соцсетях

Уроженка Сибая, Фирдаус Альбертовна Гизатуллина родилась 27 июня 1973 года. Гизатуллина являлась выпускницей Уфимского института искусств. В качестве художника работала в Москве, занимаясь оформлением театрально-концертных проектов. В 2003 году была принята в труппу Башдрамтеатра.

Фото: Башдрамтеатр им. М. Гафури// VK.com

Зрителю она известна по ролям Асахылу в спектакле «Золотое сердце», Румии («Долгое-долгое детство» по роману Мустая Карима), Герды в спектакле «Снежная королева», Розауры в постановке «Кармен». Помимо этого Гизатуллина играла в массовых сценах театральных постановок.

Сообщается, что церемония прощания с Фирдаус Гизатуллиной состоится в субботу, 24 июня, с 11:00 до 13:00 в зале прощаний Южного кладбища Уфы.

#Азамат Нухов#Общество#Культура
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