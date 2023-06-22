Звезда сцены скоропостижно умерла в Башкирии: что о ней известно

В Уфе в возрасте 49 лет скончалась актриса Башдрамтеатра Фирдаус Гизатуллина

Актриса Башдрамтеатра Фирдаус Гизатуллина скончалась в Уфе в возрасте 49 лет, не дожив всего пять дней до 50-летнего юбилея, сообщается в официальной группе театра в соцсетях