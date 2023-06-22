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Published Сегодня, 14:06

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Жители Уфы нашли необычный способ борьбы с пробками в вечернее время

22 июня 2023, 14:06
Фото: 1MI

В Уфе из-за пробки на частично перекрытой улице водители начали ездить по набережной

Некоторые автовладельцы не стали мириться с пробкой, образовавшейся вечером на улице Пугачева, и нашли своеобразный способ срезать путь, сообщает телегам-канал «Новости. Уфа Башкортостан»

В Уфе из-за автомобильной пробки, возникшей на улице Пугачева некоторые автовладельцы решили срезать путь, проехав по городской набережной.

На данный момент сервис Яндекс. Карты оценивает загруженность на дорогах на пять баллов из десяти возможных. При этом улица Пугачева, которая, напомним, была частично перекрыта в связи с реконструкцией, на интерактивной карте города подсвечена тёмно-красным, что свидетельствует о высокой степени её загруженности.

На видео в соцсетях видно, как по одному из уровней набережной, в основном предназначенном для пешеходов, проезжает отечественная легковушка.

— Пробка на Пугачева — люди по набережной объезжают, — комментирует закадровый голос.

#Азамат Нухов#Город#Новости Уфы#Набережная#Автомобиль#Пробки#Перекрыто движение#Видео
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