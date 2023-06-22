Жители Уфы нашли необычный способ борьбы с пробками в вечернее время

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В Уфе из-за автомобильной пробки, возникшей на улице Пугачева некоторые автовладельцы решили срезать путь, проехав по городской набережной.
На данный момент сервис Яндекс. Карты оценивает загруженность на дорогах на пять баллов из десяти возможных. При этом улица Пугачева, которая, напомним, была частично перекрыта в связи с реконструкцией, на интерактивной карте города подсвечена тёмно-красным, что свидетельствует о высокой степени её загруженности.
На видео в соцсетях видно, как по одному из уровней набережной, в основном предназначенном для пешеходов, проезжает отечественная легковушка.
— Пробка на Пугачева — люди по набережной объезжают, — комментирует закадровый голос.