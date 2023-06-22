Жители Уфы нашли необычный способ борьбы с пробками в вечернее время

На данный момент сервис Яндекс. Карты оценивает загруженность на дорогах на пять баллов из десяти возможных. При этом улица Пугачева, которая, напомним, была частично перекрыта в связи с реконструкцией, на интерактивной карте города подсвечена тёмно-красным, что свидетельствует о высокой степени её загруженности.