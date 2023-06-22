«Заставляли детей»: родители из Башкирии перестали молчать и обвинили во всем власти

Напомним, скандал вокруг парка Кирова в Стерлитамаке можно назвать первым, где жители настолько активно выступают против реконструкции того или иного объекта, однако ситуация с якобы принудительным голосованием в республике разгорается не в первый раз. Так, родители уфимских школьников неоднократно жаловались, что их через школьные чаты принуждают голосовать за благоустройство того или иного объекта, после чего якобы требуют скриншоты, подтверждающие это. В мэрии ситуацию комментировали и заявляли, что администрация подобных директив в подведомственные учреждения не дает.