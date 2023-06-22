«Заставляли детей»: родители из Башкирии перестали молчать и обвинили во всем власти

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Весной нынешнего года в Стерлитамаке начались бурные обсуждения предложенной властями реконструкции парка имени Кирова, который некоторые горожане называют «сакральным местом» и «сердцем Стерлитамака». Недовольство было массовым и приняло настолько серьезный оборот, что делом даже заинтересовался следственный комитет.
В конце мая стало известно о том, что СК проверяет информацию о нарушениях при реконструкции этого парка, доследственная проверка была организована после жалоб местных жителей, заявивших, что администрация якобы не проводила публичные слушания по обновлению общественного пространства.
В мэрии города тогда сообщали, что все действия чиновников и жителей, которые принимают участие в голосовании, находятся исключительно в правовом поле. По данным властей, никаких решений по благоустройству не принято, так как в ходе голосования горожане пока выбирают объект, который благоустроят в 2024 году: парк имени Кирова или сквер имени Шепелюка.
В мэрии подчеркнули, что если по итогам голосования горожане все же выберут парк имени Кирова, только тогда проектная организация приступит к созданию проекта благоустройства.
Почти спустя месяц после известия о проверке и голосовании за будущий благоустроенный парк в истории назревает новый поворот, о котором на странице главы Башкирии рассказала жительница города Рита Ф.
Женщина ранее жаловалась на то, что к голосованию, с ее слов, якобы были привлечены школьники 8-14 лет, «которые вообще не имели права принимать участие в голосовании», причем делали это, со слов женщины, якобы без разрешения родителей.
— Почему с позволения администраций школ якобы волонтеры с телефона учащихся регистрировали «Госуслуги» и производили голосование у целых классов и во многих школах города? Почему на этот вопрос не ответили… Это нарушение требований голосования, и к тому же закона об образовании (273-ФЗ, ст. 48)… и ещё ряда законов, — негодует Рита Ф.
Женщина также привела выдержку из ответа властей на ее письмо — «За благоустройство парка имени Кирова по улице Садовая проголосовало более 50 тысяч жителей» и сообщила, что у нее есть вопросы к данному пункту. По словам Риты Ф., работников якобы принудительно заставляли голосовать за ремонт парка, и даже будто бы «не выпускали с работы, пока не проголосуют».
— Это нарушение законодательства, что за принуждение к голосованию??? А как же исполнение Конституционных прав человека (ст.2, ст. 29 Конституции РФ). Просим вас разобраться в этой ситуации и привлечь к ответственности тех, кто такое допускает, — обратилась к главе женщина.
В той же ветке комментариев другая жительница Стерлитамака Людмила И. написала, что «самое ужасное, что вранье вокруг парка сплошное».
— 19 июня провели тайный круглый стол от жителей. Те жители, которые успели за 10 минут после известия добежать — это всего пять человек. Объявлений не было, появилось позже на сайте администрации. Запись в кэше это подтверждает.
Вопрос у меня только один. Наш Президент создал такую замечательную программу для того, что качество жизни улучшилось. Почему на местах его задумка искажается? , — поинтересовалась она на странице главы.
В ответ на недовольства и аргументы со страницы ЦУР ответили, что вопрос взяли в работу.
Напомним, скандал вокруг парка Кирова в Стерлитамаке можно назвать первым, где жители настолько активно выступают против реконструкции того или иного объекта, однако ситуация с якобы принудительным голосованием в республике разгорается не в первый раз. Так, родители уфимских школьников неоднократно жаловались, что их через школьные чаты принуждают голосовать за благоустройство того или иного объекта, после чего якобы требуют скриншоты, подтверждающие это. В мэрии ситуацию комментировали и заявляли, что администрация подобных директив в подведомственные учреждения не дает.