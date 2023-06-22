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Зарплаты в Республике Башкортостан увеличат с 1 июля 2023 года

22 июня 2023, 08:59
Зарплаты в Республике Башкортостан
На территории РФ с начала июля текущего года ожидается очередное повышение зарплаты гражданам, занятым в бюджетной сфере. Представители каких профессий в Башкирии могут рассчитывать на получение заработной платы в увеличенном размере и насколько существенной будет прибавка — читайте в статье.

Зарплата бюджетников рассчитывается в зависимости от минимального размера оплаты труда (МРОТ), определенного для каждого отдельно взятого региона, трудового стажа, должности, места работы и других факторов. О ее повышение сообщается и на региональном уровне и на федеральном.

В конце ноября прошлого года глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил представителям СМИ о намерении властей обеспечить в 2023 году повышение зарплаты бюджетникам.

«Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики — более 8%», — отметил министр финансов РФ.

Кому повысят заработную плату в БашкирииКому повысят заработную плату в Башкирии
Кому повысят заработную плату в Башкирии

Кому повысят заработную плату в Башкирии

Работники бюджетной сферы или бюджетники — это граждане, работающие в госучреждениях и получающие заработную плату из средств государственной казны. Таким образом, с 1 июля в Республике Башкортостан на повышение зарплаты могут рассчитывать:

  • медики (врачи, медсестры и другой медперсонал);
  • педагоги дошкольных учреждений, школьные учителя, преподаватели начального и среднего профессионального образования, а также вузов;

    Повышение зарплат также коснется:
  • научные работники;
  • библиотекари, музейные служащие, сотрудники иных организаций культуры;
  • социальные работники и другие.
Как вырастет зарплата бюджетников с 1 июляКак вырастет зарплата бюджетников с 1 июля
Как вырастет зарплата бюджетников с 1 июля

Как вырастет зарплата бюджетников с 1 июля

Июльское повышение зарплаты связано с очередным ростом уровня МРОТ в стране и проводится в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, озвученного по результатам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства отметил, что увеличение МРОТ должно опережать рост инфляции, и в текущем году это будет уже вторая индексация суммы минимального размера оплаты труда и, соответственно, второе повышение зарплаты бюджетникам.

«Регионы вправе самостоятельно принимать решение о размере индексации зарплаты. При этом может увеличиться не только основная часть, но и премии, надбавки, могут появиться дополнительные компенсации и т. д. В каждом регионе свои условия. Случаи, когда прибавка инициирована органами власти и не осуществлена на практике, большая редкость. За это предусмотрен штраф до 50 000 рублей. В любом случае все изменения должны быть отражены в официальных документах. Это может быть допсоглашение к трудовому договору, приказ и так далее», — рассказала в интервью LIFE партнер одной из российских юридических компаний Светлана Петрикова.

В декабре 2022-го в Башкирии был подписан документ о минимальной заработной плате в республике на 2023–2025 годы.

С 1 января 2023 года в РФ определен МРОТ в сумме 16 242 руб. — в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». В Башкирии также действует повышающий уральский коэффициент в размере 15 процентов.

С января этого года для бюджетников Башкирии МРОТ был поднят до 18 678,3 руб. — на 6,3 процента больше, чем в прошлом году. Таким образом, после повышения МРОТ в июле 2023-го эта сумма на территории республики вырастет до 20 546,13 руб. (федеральные 17 866,2 ₽, по информации издания «Клерк», плюс «уральские» 15 процентов).

#Зарплата#Минимальная зарплата#Бюджет#Башкирия#Башкортостан#Рынок труда
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