Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
Зарплата бюджетников рассчитывается в зависимости от минимального размера оплаты труда (МРОТ), определенного для каждого отдельно взятого региона, трудового стажа, должности, места работы и других факторов. О ее повышение сообщается и на региональном уровне и на федеральном.
В конце ноября прошлого года глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил представителям СМИ о намерении властей обеспечить в 2023 году повышение зарплаты бюджетникам.
«Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики — более 8%», — отметил министр финансов РФ.
Работники бюджетной сферы или бюджетники — это граждане, работающие в госучреждениях и получающие заработную плату из средств государственной казны. Таким образом, с 1 июля в Республике Башкортостан на повышение зарплаты могут рассчитывать:
Июльское повышение зарплаты связано с очередным ростом уровня МРОТ в стране и проводится в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, озвученного по результатам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глава государства отметил, что увеличение МРОТ должно опережать рост инфляции, и в текущем году это будет уже вторая индексация суммы минимального размера оплаты труда и, соответственно, второе повышение зарплаты бюджетникам.
«Регионы вправе самостоятельно принимать решение о размере индексации зарплаты. При этом может увеличиться не только основная часть, но и премии, надбавки, могут появиться дополнительные компенсации и т. д. В каждом регионе свои условия. Случаи, когда прибавка инициирована органами власти и не осуществлена на практике, большая редкость. За это предусмотрен штраф до 50 000 рублей. В любом случае все изменения должны быть отражены в официальных документах. Это может быть допсоглашение к трудовому договору, приказ и так далее», — рассказала в интервью LIFE партнер одной из российских юридических компаний Светлана Петрикова.
В декабре 2022-го в Башкирии был подписан документ о минимальной заработной плате в республике на 2023–2025 годы.
С 1 января 2023 года в РФ определен МРОТ в сумме 16 242 руб. — в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». В Башкирии также действует повышающий уральский коэффициент в размере 15 процентов.
С января этого года для бюджетников Башкирии МРОТ был поднят до 18 678,3 руб. — на 6,3 процента больше, чем в прошлом году. Таким образом, после повышения МРОТ в июле 2023-го эта сумма на территории республики вырастет до 20 546,13 руб. (федеральные 17 866,2 ₽, по информации издания «Клерк», плюс «уральские» 15 процентов).