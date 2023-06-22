Выпил, упал, попал: 8 простых вопросов об уфимских вытрезвителях

Социально-реабилитационный центр для лиц в состоянии алкогольного опьянения на Карла Маркса, 51/1 был создан как альтернатива вытрезвителям. Однако на деле выполняет его же функции — помочь сильно подвыпившим людям прийти в себя, не попасть в беду и не умереть (особенно это характерно для морозной зимы). Отделение обслуживает жителей Кировского, Ленинского, Демского и Советского районов Уфы, здесь 34 койко-места. Еще одно учреждение при центре находится на Победы, 3 и рассчитано на уфимцев Октябрьского, Орджоникидзевского и Калининского районов. Здесь мест чуть меньше — всего 30.