Выпил, упал, попал: 8 простых вопросов об уфимских вытрезвителях

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Социально-реабилитационный центр для лиц в состоянии алкогольного опьянения на Карла Маркса, 51/1 был создан как альтернатива вытрезвителям. Однако на деле выполняет его же функции — помочь сильно подвыпившим людям прийти в себя, не попасть в беду и не умереть (особенно это характерно для морозной зимы). Отделение обслуживает жителей Кировского, Ленинского, Демского и Советского районов Уфы, здесь 34 койко-места. Еще одно учреждение при центре находится на Победы, 3 и рассчитано на уфимцев Октябрьского, Орджоникидзевского и Калининского районов. Здесь мест чуть меньше — всего 30.
Срок временного пребывания лица в состоянии алкогольного опьянения в учреждении не должен превышать 24 часов. Если он уже превышен, а гражданин так и не пришел в себя после излияния — то срок продлевается до истечения ночного времени.
Да, нахождение в центре только на безвозмездной (и, что важно, добровольной основе).
Не должны — впрочем, только если вы сами не расскажете. В мэрии нам сообщили, что ведение реестра рецидива попадания лиц в состоянии алкогольного опьянения в центр не ведется, так как помещение данных лиц осуществляется только на добровольной основе по письменному заявлению.
За пять месяцев этого года услугами учреждения воспользовались 2086 граждан в состоянии алкогольного опьянения — все они утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Из них добровольно обратились — 1162 человека, а 924 человека доставили полицейские. Есть даже и регулярные посетители — сотрудники центра поддерживают связь с их родными и пытаются помочь справиться с зависимостью пьющего. Со всеми клиентами проводят беседы о вреде алкоголя, курения и наркотиков. Иногда в стенах вытрезвителей проводят и психологические тренинги. И если желающие согласны, их отправляют на лечение.
Это мужчина около 40 лет, пьющий, часто не имеющий работы и постоянное место жительства. Впрочем, встречаются и иные случаи, когда человек, например, находится в длительном запое.
Женщины — также частые гости в центре. Для них есть специальные двух и трехместные палаты. Чаще всего их доставляют сотрудники полиции.
Больше всего посетителей в холодное время года — осенью и зимой.
Да. Даже если вы совершенно трезв — в случае трудных жизненных обстоятельств и при наличии свободного койко-места вам могут предоставить бесплатный ночлег.
В мэрии Уфы нам сообщили, что вопрос об организации или строительстве подобных центров пока не рассматривается.