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Выпил, упал, попал: 8 простых вопросов об уфимских вытрезвителях

22 июня 2023, 08:08
Фото: 1MI
В марте 2022 года в 18 российских городах впервые за десять лет вновь появились вытрезвители. Уфа — среди них. Mkset узнал, сколько вытрезвителей в городе, кто за них отвечает и почему они вдруг так понадобились городским властям.

Социально-реабилитационный центр для лиц в состоянии алкогольного опьянения на Карла Маркса, 51/1 был создан как альтернатива вытрезвителям. Однако на деле выполняет его же функции — помочь сильно подвыпившим людям прийти в себя, не попасть в беду и не умереть (особенно это характерно для морозной зимы). Отделение обслуживает жителей Кировского, Ленинского, Демского и Советского районов Уфы, здесь 34 койко-места. Еще одно учреждение при центре находится на Победы, 3 и рассчитано на уфимцев Октябрьского, Орджоникидзевского и Калининского районов. Здесь мест чуть меньше — всего 30.

Сколько можно находиться в вытрезвителе?

Срок временного пребывания лица в состоянии алкогольного опьянения в учреждении не должен превышать 24 часов. Если он уже превышен, а гражданин так и не пришел в себя после излияния — то срок продлевается до истечения ночного времени.

Это бесплатно?

Да, нахождение в центре только на безвозмездной (и, что важно, добровольной основе).

На работе узнают, что я попал в вытрезвитель?

Не должны — впрочем, только если вы сами не расскажете. В мэрии нам сообщили, что ведение реестра рецидива попадания лиц в состоянии алкогольного опьянения в центр не ведется, так как помещение данных лиц осуществляется только на добровольной основе по письменному заявлению.

Сколько человек попадают в такие места?

За пять месяцев этого года услугами учреждения воспользовались 2086 граждан в состоянии алкогольного опьянения — все они утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Из них добровольно обратились — 1162 человека, а 924 человека доставили полицейские. Есть даже и регулярные посетители — сотрудники центра поддерживают связь с их родными и пытаются помочь справиться с зависимостью пьющего. Со всеми клиентами проводят беседы о вреде алкоголя, курения и наркотиков. Иногда в стенах вытрезвителей проводят и психологические тренинги. И если желающие согласны, их отправляют на лечение.

Какой средний портрет посетителя?

Это мужчина около 40 лет, пьющий, часто не имеющий работы и постоянное место жительства. Впрочем, встречаются и иные случаи, когда человек, например, находится в длительном запое.

Женщины — также частые гости в центре. Для них есть специальные двух и трехместные палаты. Чаще всего их доставляют сотрудники полиции.

Чаще всего в вытрезвитель попадают летом или зимой?

Больше всего посетителей в холодное время года — осенью и зимой.

А можно ли просто переночевать в центре?

Да. Даже если вы совершенно трезв — в случае трудных жизненных обстоятельств и при наличии свободного койко-места вам могут предоставить бесплатный ночлег.

Появятся ли новые вытрезвители в городе?

В мэрии Уфы нам сообщили, что вопрос об организации или строительстве подобных центров пока не рассматривается.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Алкоголь#Вытрезвители#Пьянство
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