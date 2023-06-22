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В Уфе у жилого объекта культурного наследия два раза за один день обвалился потолок

22 июня 2023, 09:01
Фото: коллаж из фото Эльзы Маулимшиной

В центре Уфе дважды за день обвалился потолок в жилом ОКН «Казармы внутренней стражи»

О происшествиях одного дня в доме по улице Карла Маркса, 55/1 сообщила в соцсетях правозащитница Эльза Маулимшина 22 июня.

Активистка Архзащиты Уфы и правозащитница Эльза Маулимшина в соцсетях показала сразу несколько происшествий в жилом доме, который является объектом культурного наследия. Речь идет о ОКН «Казармы внутренней стражи» по улице Карла Маркса, 55/1 в самом центре Уфы.

В историческом здании, где до сих пор живут люди, с разницей в 12 часов произошло два обрушения потолочных перекрытий второго этажа в разных концах здания.

Маулимшина публикует фото разрушений и напоминает, что в 2019 году уже были частичные обрушения крыши в этом памятнике — одном из старейших сохранившихся каменных построек Уфы. также женщина отмечает под постом Управление гражданской защиты Уфы и Башкультнаследие. В случае появления от них комментариев по теме Mkset опубликует их дополнительно.

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#Уфа#Город#Новости Уфы#Ирина Деревянчук
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