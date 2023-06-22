В Уфе у жилого объекта культурного наследия два раза за один день обвалился потолок

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Активистка Архзащиты Уфы и правозащитница Эльза Маулимшина в соцсетях показала сразу несколько происшествий в жилом доме, который является объектом культурного наследия. Речь идет о ОКН «Казармы внутренней стражи» по улице Карла Маркса, 55/1 в самом центре Уфы.
В историческом здании, где до сих пор живут люди, с разницей в 12 часов произошло два обрушения потолочных перекрытий второго этажа в разных концах здания.
Маулимшина публикует фото разрушений и напоминает, что в 2019 году уже были частичные обрушения крыши в этом памятнике — одном из старейших сохранившихся каменных построек Уфы. также женщина отмечает под постом Управление гражданской защиты Уфы и Башкультнаследие. В случае появления от них комментариев по теме Mkset опубликует их дополнительно.