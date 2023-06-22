В Уфе у жилого объекта культурного наследия два раза за один день обвалился потолок

Маулимшина публикует фото разрушений и напоминает, что в 2019 году уже были частичные обрушения крыши в этом памятнике — одном из старейших сохранившихся каменных построек Уфы. также женщина отмечает под постом Управление гражданской защиты Уфы и Башкультнаследие. В случае появления от них комментариев по теме Mkset опубликует их дополнительно.