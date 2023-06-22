В РАНХиГС рассказали о популярных программах переподготовки в 2023 году

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Так, по оценке экспертов академии, в прошлом году переподготовку в стенах вуза прошли 66 тысяч человек, из них более 50 тысяч трудоустроились. В текущем году на переподготовку в РАНХиГС уже подано более 90 тыс. заявок, при этом обучение проходят 33,5 тыс. человек, пишет nashgorod.ru.
Специалисты РАНХиГС также сообщили о специальностях, которые наиболее востребованы в различных регионах РФ. К примеру, в Нижегородской области огромное количество заявок на переобучение поступило по следующим программам: «Специалист по противопожарной профилактике», «Специалист по работе в 1С» и «Специалист по логистике и снабжению». Более того, в Московской, Ульяновской, Новосибирской областях, Алтайском, Пермском краях и в Чувашии весьма востребованным оказалось обучение на специалиста по продвижению товаров на маркетплейсах.
При этом в Кабардино-Балкарии, Чечне, а также Карачаево-Черкесии множество жителей хотят получить знания в области государственного и муниципального управления и кадрового менеджмента и делопроизводства. В Орловской области особой популярностью пользуется курс «Мастер моделирования бровей и ресниц», а в Новосибирске — обучение в области SEO и SMM.
Академия также предлагает желающим повысить квалификацию или обучиться новой профессии по 1000 бесплатным образовательным программам.
Так, в числе самых популярных направлений подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Бухгалтерский учет и анализ», «Юриспруденция», «Дизайн», «Маркетинг» и множество других. В вузе подчеркивают, что для каждого субъекта разработан свой набор программ, учитывающий потребности локального рынка труда. Обучение можно пройти как в очном, так и в дистанционном формате. Из этого следует, что стать участниками образовательной программы могут жители всех российских регионов.
«Для современных специалистов важной составляющей успеха на рынке труда является регулярная актуализация профессиональных компетенций. Работодатели ценят таких сотрудников, стараясь материально поддерживать их, а также оказывают различные виды иной поддержки. В рамках проекта „Содействие занятости“ в Президентской академии слушатели имеют возможность освоить актуальные компетенции в выбранной области, необходимые для карьерного продвижения, профессионального развития и увеличения своего дохода», — заявил директор Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.