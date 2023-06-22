В РАНХиГС рассказали о популярных программах переподготовки в 2023 году

Специалисты РАНХиГС также сообщили о специальностях, которые наиболее востребованы в различных регионах РФ. К примеру, в Нижегородской области огромное количество заявок на переобучение поступило по следующим программам: «Специалист по противопожарной профилактике», «Специалист по работе в 1С» и «Специалист по логистике и снабжению». Более того, в Московской, Ульяновской, Новосибирской областях, Алтайском, Пермском краях и в Чувашии весьма востребованным оказалось обучение на специалиста по продвижению товаров на маркетплейсах.