В последний путь с повышенным комфортом: считаем, сколько стоят похороны в Уфе

В стандартную похоронную процессию входят ритуальные услуги, покупка гроба, вывоз тела из морга, его доставка до дома, где с покойным прощаются. Верующие люди заказывают услугу отпевания с вызовом священнослужителя, после чего гроб с усопшим везут на кладбище, где необходимо выкопать яму, опустить туда гроб, а после засыпать его землей. Помимо этого, дополнительные средства, как правило, уходят на установку креста или памятника с оградой. Отдельным пунктом можно выделить поминки (поминальные обеды).