В последний путь с повышенным комфортом: считаем, сколько стоят похороны в Уфе

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В стандартную похоронную процессию входят ритуальные услуги, покупка гроба, вывоз тела из морга, его доставка до дома, где с покойным прощаются. Верующие люди заказывают услугу отпевания с вызовом священнослужителя, после чего гроб с усопшим везут на кладбище, где необходимо выкопать яму, опустить туда гроб, а после засыпать его землей. Помимо этого, дополнительные средства, как правило, уходят на установку креста или памятника с оградой. Отдельным пунктом можно выделить поминки (поминальные обеды).
Учитывая неугасающую актуальность похоронных услуг, найти ритуальное агентство не составит большого труда. Можно как вбить необходимый запрос в поисковой системе, так и просто выйти на улицу и посмотреть на ближайшие вывески — несколько фирм, иногда окруженных роскошными венками, точно попадутся на глаза.
Самым проверенным вариантом остаётся, конечно же, узнать контакты через знакомых или родственников. Как бы печально это не звучало, но кто-нибудь из них точно пользовался услугами данной отрасли.
Стоимость услуг ритуальных агентств начинается от 16 тысяч рублей (без учёта дополнительных расходов) и пробивает порог в 80 тысяч рублей, и это в лучшем случае. Естественно, если вы хотите устроить достойные похороны и не экономить на материалах и услугах, найти ценник ниже 70-80 тысяч рублей будет очень сложно.
Цены в ритуальных агентствах по Уфе разные. Так, похоронный комплекс в Калининском районе города предлагает услуги по оформлению документов, подготовке процесса погребения, отпеванию, перевозке и даже кремации тела усопшего. Там же можно приобрести всё необходимое: гробы, венки, памятники и ограды. Минимальная стоимость услуг составляет 16 тысяч рублей в зависимости от сезона похорон и сложности.
Одна из похоронных служб, расположенная в центре Уфы в Советском районе, позволяет воспользоваться своими услугами в условиях рассрочки или кредита. По данным сайта, самый бюджетный вариант с оказанием всех необходимых услуг составляет 39 300 рублей. Одни из наиболее дорогих похорон обойдутся в 256 500 рублей.
Погребение с оформлением документов, заказом могилы, выездом бригады и работой на кладбище в 15 тысяч рублей предлагает организация, точки которой расположены одновременно в Кировском и Советском районах. Родственники пенсионеров получают скидку в 5%. В стоимость не входят дополнительные услуги.
Еще одна ритуальная служба в Калининском районе города предоставляет услуги погребения, ритуальные товары, а также информацию о расположении кладбищ, и крематориев.
Подобные расценки на все необходимые услуги процессии предоставляет ещё одна похоронная служба в Калининском районе. В отличие от предыдущих предложений, здесь вы можете рассчитать полный чек с реальными ценами на каждый вид услуг.
Несмотря на то, что традиционно в нашей стране установилось захоронение тела, некоторые люди предпочитают кремирование. Очевидным превосходством кремации над погребением выступает то, что такой вид похорон не занимает много места, экономит средства в некоторых аспектах, а также является наиболее экологичным. Плюсом ко всему прах усопшего можно хранить в любом месте, что избавляет его родственников от необходимости ухода за местом захоронения.
В столице Башкирии есть несколько организаций, занимающихся кремацией усопших.
Например, многофункциональный ритуальный центр, расположенный на территории Советского района Уфы. По данным сайта организации, минимальная стоимость услуг кремации составляет 8 200 рублей.
Стоимость кремации в крематории Калининского района города составляет 8 200 рублей, срочная кремация обходится в 11 800 рублей. Урна 3 500 рублей, справка на вывоз урны 700 рублей. Автоуслуги 30 тысяч рублей, ожидание урны — две тысячи рублей, оформление документов также обойдется в две тысячи рублей.
Стоит понимать, что приятные глазу цены, которые любезно предоставляют вам разнообразные сайты, зачастую включают в себя лишь малую часть всех тех элементов, которые составляют похоронную процессию. Каждый случай является индивидуальным и требует консультации агента для составления реального среднего чека.