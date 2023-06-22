В Москве наградили победителей премии в сфере бизнеса «Золотой Меркурий»

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Как сообщается, цель конкурса состоит в том, чтобы поддержать и популяризировать предпринимательство в России. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин отметил, что за 20 лет существования премии у нее сформировались две главные задачи: работа с российскими экспортерами и с малым бизнесом.
Конкурсанты должны представлять компанию, в которой насчитывается до 100 сотрудников. Лауреатов определяет национальный экспертный совет, в который входят представители власти, ТПП и бизнеса.
Зампред правления банка «МФК» Анатолий Хвостиков отметил, что сейчас происходит глобальная трансформация экономики, и она не может идти отдельно от малого бизнеса. Он сказал, что бизнес и банк очень взаимосвязаны, и в последние два года идет цифровизация компаний, предприниматели стали профессионально готовить бизнес-планы, стратегии.
«А когда у тебя есть четкое понимание, как ты будешь развивать свой бизнес, у тебя снижаются риски», — добавил он.
Лауреаты и победители конкурса получили статуэтки «Золотой Меркурий» и медали, изготовленные по эскизам народного художника Владимира Суровцева.
Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» учреждена Торгово-промышленной палатой РФ в 2002 году. У ее истоков стоял Евгений Максимович Примаков (президент ТПП РФ, 2001–2011 гг.). Премия проводится при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ. Она ориентирована на поощрение наиболее успешных предприятий малого бизнеса с численностью персонала до 100 человек и компаний-экспортеров, выпускающих конкурентоспособную продукцию. Проведение конкурса на соискание премии дает возможность увидеть лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, способствует пропаганде идеи социальной ответственности российского бизнеса, укреплению лучших традиций российского предпринимательства, повышению его авторитета и доверия в обществе.