В Москве наградили победителей премии в сфере бизнеса «Золотой Меркурий»

Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» учреждена Торгово-промышленной палатой РФ в 2002 году. У ее истоков стоял Евгений Максимович Примаков (президент ТПП РФ, 2001–2011 гг.). Премия проводится при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ. Она ориентирована на поощрение наиболее успешных предприятий малого бизнеса с численностью персонала до 100 человек и компаний-экспортеров, выпускающих конкурентоспособную продукцию. Проведение конкурса на соискание премии дает возможность увидеть лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, способствует пропаганде идеи социальной ответственности российского бизнеса, укреплению лучших традиций российского предпринимательства, повышению его авторитета и доверия в обществе.