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В ГИБДД раскрыли где сейчас в Уфе идут массовые проверки и кого они касаются

22 июня 2023, 03:50
Фото: 1MI

Прямо сейчас в Уфе на трассе М7 «Волга» идут проверки пассажирского транспорта ГИБДД

К мероприятиям просят отнестись с пониманием.

Утром 22 июня в Уфе проходят сплошные проверки пассажирского транспорта. Рейд, в котором участвует как столичная Госавтоинспекция (тех надзор) вместе с полком ДПС, так и ФССП, направлен на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.

Глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов не стал скрывать, что проверочное мероприятие организовано на автодороге М7 «Волга» и попросил отнестись к ним с пониманием.

Напомним, не так давно в Уфе уже проходили аналогичные проверки в ходе которых сразу у нескольких автобусов выявили серьезные недочеты, которые могли бы стать причиной массовых трагедий.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Дороги#Транспорт#Общественный транспорт#Город
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