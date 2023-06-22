В ГИБДД раскрыли где сейчас в Уфе идут массовые проверки и кого они касаются

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Утром 22 июня в Уфе проходят сплошные проверки пассажирского транспорта. Рейд, в котором участвует как столичная Госавтоинспекция (тех надзор) вместе с полком ДПС, так и ФССП, направлен на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.
Глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов не стал скрывать, что проверочное мероприятие организовано на автодороге М7 «Волга» и попросил отнестись к ним с пониманием.
Напомним, не так давно в Уфе уже проходили аналогичные проверки в ходе которых сразу у нескольких автобусов выявили серьезные недочеты, которые могли бы стать причиной массовых трагедий.