В детском лагере и кумысолечебной здравнице Юматово улучшили качество связи

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В начале летнего сезона высокоскоростной мобильный интернет МТС стал доступен на территории курортной зоны поселка Юматово, где находятся детский оздоровительный лагерь «Звездочка» и санаторий «Юматово» — круглогодичная климато-кумысолечебная здравница в живописной местности на левом берегу реки Демы.
Детский лагерь «Звездочка» ежегодно посещают более 1000 школьников. Чтобы родители могли регулярно поддерживать связь с отдыхающими на природе детьми, оператор увеличил скорость сети по всей территории лагеря. Теперь дети смогут во время летнего отдыха отправлять родителям фото, видео и вести стримы о жизни на каникулах.
Кроме того, стабильной связью и высокоскоростным интернетом теперь обеспечены все корпуса и рекреационная зона санатория «Юматово» — крупной кумысолечебницы, куда съезжаются на лечение жители Башкирии и соседних регионов.
Ранее МТС улучшила качество связи вблизи заповедной деревни Иргизлы Бурзянского района, где располагаются популярные точки притяжения экотуристов со всей России — рекреационная зона «Антонова Скала», экологическая тропа «Провальная Яма» и туристическая база «Бурзян», а также на территории Нугушского водохранилища.