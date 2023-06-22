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В детском лагере и кумысолечебной здравнице Юматово улучшили качество связи

22 июня 2023, 08:37
Оператор сообщает об усилении сети в популярных местах отдыха Башкортостана.

В начале летнего сезона высокоскоростной мобильный интернет МТС стал доступен на территории курортной зоны поселка Юматово, где находятся детский оздоровительный лагерь «Звездочка» и санаторий «Юматово» — круглогодичная климато-кумысолечебная здравница в живописной местности на левом берегу реки Демы.

Детский лагерь «Звездочка» ежегодно посещают более 1000 школьников. Чтобы родители могли регулярно поддерживать связь с отдыхающими на природе детьми, оператор увеличил скорость сети по всей территории лагеря. Теперь дети смогут во время летнего отдыха отправлять родителям фото, видео и вести стримы о жизни на каникулах.

Кроме того, стабильной связью и высокоскоростным интернетом теперь обеспечены все корпуса и рекреационная зона санатория «Юматово» — крупной кумысолечебницы, куда съезжаются на лечение жители Башкирии и соседних регионов.

Ранее МТС улучшила качество связи вблизи заповедной деревни Иргизлы Бурзянского района, где располагаются популярные точки притяжения экотуристов со всей России — рекреационная зона «Антонова Скала», экологическая тропа «Провальная Яма» и туристическая база «Бурзян», а также на территории Нугушского водохранилища.

#Ирина Деревянчук#Общество
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