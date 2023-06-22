В детском лагере и кумысолечебной здравнице Юматово улучшили качество связи

Детский лагерь «Звездочка» ежегодно посещают более 1000 школьников. Чтобы родители могли регулярно поддерживать связь с отдыхающими на природе детьми, оператор увеличил скорость сети по всей территории лагеря. Теперь дети смогут во время летнего отдыха отправлять родителям фото, видео и вести стримы о жизни на каникулах.