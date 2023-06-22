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В Башкирии из-за ремонта уже третьего моста на полтора года перекрыли дорогу

22 июня 2023, 08:25
Фото: 1MI

В Хайбуллинском районе Башкирии до 30 октября 2024 года полностью закрыли дорогу

Об ограничении движения на дороге Акъяр-Новочеркасск сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов 22 июня.

Сегодня, в четверг 22 июня, с 12:00 часов в Хайбуллинском районе на автодороге Акъяр-Новочеркасск полностью закрыли движение для всех видов автотранспорта. Неудобства на достаточно долгий срок, до 30 октября следующего 2024 года, предстоят в связи с ремонтными работами на мосту через реку Таналык.

схема объездасхема объезда
схема объезда
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова

Госавтоинспекция Башкортостана просит участников дорожного движения заблаговременно продумать маршруты объезда данного участка, а Mkset напоминает, что это уже третье перекрытие так или иначе связанное с ремонтом мостов.

Первым нынешним летом стал перекрытый мост через реку Быстрый Танып в Бураевском районе. Следом в Башкирии для машин закрыли мост через реку Киебак на трассе Кузбаево-Янаул.

На севере Башкирии полностью закрыли для машин уже второй мост
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Транспорт#Автомобиль#Дороги#Новости Башкирии
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