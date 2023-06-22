В Башкирии из-за ремонта уже третьего моста на полтора года перекрыли дорогу

Сегодня, в четверг 22 июня, с 12:00 часов в Хайбуллинском районе на автодороге Акъяр-Новочеркасск полностью закрыли движение для всех видов автотранспорта. Неудобства на достаточно долгий срок, до 30 октября следующего 2024 года, предстоят в связи с ремонтными работами на мосту через реку Таналык.