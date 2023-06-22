В Башкирии из-за ремонта уже третьего моста на полтора года перекрыли дорогу

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Сегодня, в четверг 22 июня, с 12:00 часов в Хайбуллинском районе на автодороге Акъяр-Новочеркасск полностью закрыли движение для всех видов автотранспорта. Неудобства на достаточно долгий срок, до 30 октября следующего 2024 года, предстоят в связи с ремонтными работами на мосту через реку Таналык.
Госавтоинспекция Башкортостана просит участников дорожного движения заблаговременно продумать маршруты объезда данного участка, а Mkset напоминает, что это уже третье перекрытие так или иначе связанное с ремонтом мостов.
Первым нынешним летом стал перекрытый мост через реку Быстрый Танып в Бураевском районе. Следом в Башкирии для машин закрыли мост через реку Киебак на трассе Кузбаево-Янаул.