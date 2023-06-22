mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Изображение материала

В Башкирии дали безрадостный прогноз погоды на ближайшие три дня

22 июня 2023, 03:38
Фото: 1MI

В Башкирии синоптики пообещали несущественное, но потепление

Прогноз погоды на сегодня и ближайшие два дня опубликовал Башгидрометцентр 22 июня.

Июнь в Башкирии остается непреклонен и держит заданную неделей ранее планку. Летний месяц отличается прохладой и меняться к лучшему ситуация и не думает. Так сегодня, 22 июня не стоит ждать что дневная температура по региону поднимается выше 18 градусов, колебаться же она будет от 13 до 18 градусов, местами прогнозируется небольшой дождь, ветер будет уверенным северо-западным.

В пятницу 23 июня снова небольшой дождь и такой же северо западный ветер, но днем еще и порывисты. В ночь с четверга на пятницу вероятны заморозки в северных и горных районах, как у земли, так и в воздухе, от 0 до -2, без заморозков ночью от 3 до 8, а днем от 14 до 19 градусов.

В субботу 24 июня ситуация изменится столь же несущественно, но в эту ночь не ждут хотя бы заморозков, а средняя температура по региону и днем и ночью поднимется на один градус от пятничных значений.

Напомним, вчера Mkset публиковал шокирующий прогноз главного синоптика России романа Вильфанда о апрельской погоде в июне в ряде регионов и Башкирия в число этих регионов вошла.

Жары не будет: В Уфе до конца июня прогнозируются холода
Узнать подробнее
Читайте также:
Каким будет лето в Башкирии в 2023 году
#Ирина Деревянчук#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Летний оздоровительный отдых
Подпишитесь
«Всё стоит на 10 км»: что происходит на трассе М5 под Уфой прямо сейчас
Вчера, 08:23
«Редчайшее явление»: Башкирию накроет волна апрельских холодов уже в июне
Вчера, 04:49
Массовые проверки пройдут в квартирах уфимцев по всему городу с сегодняшнего дня
Вчера, 06:30
Владельцы аттракционов в Уфе пожаловались на выселение из-за форума Россия-Беларусь
Вчера, 09:02
Первому нефтеперерабатывающему заводу Уфы «Башнефть-УНПЗ» исполнилось 85 лет
20 июня 14:38
Новинки CHERY доступны для приобретения в лизинг со скидкой до 25%
20 июня 09:50