В Башкирии дали безрадостный прогноз погоды на ближайшие три дня

В пятницу 23 июня снова небольшой дождь и такой же северо западный ветер, но днем еще и порывисты. В ночь с четверга на пятницу вероятны заморозки в северных и горных районах, как у земли, так и в воздухе, от 0 до -2, без заморозков ночью от 3 до 8, а днем от 14 до 19 градусов.