В Башкирии дали безрадостный прогноз погоды на ближайшие три дня

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
Июнь в Башкирии остается непреклонен и держит заданную неделей ранее планку. Летний месяц отличается прохладой и меняться к лучшему ситуация и не думает. Так сегодня, 22 июня не стоит ждать что дневная температура по региону поднимается выше 18 градусов, колебаться же она будет от 13 до 18 градусов, местами прогнозируется небольшой дождь, ветер будет уверенным северо-западным.
В пятницу 23 июня снова небольшой дождь и такой же северо западный ветер, но днем еще и порывисты. В ночь с четверга на пятницу вероятны заморозки в северных и горных районах, как у земли, так и в воздухе, от 0 до -2, без заморозков ночью от 3 до 8, а днем от 14 до 19 градусов.
В субботу 24 июня ситуация изменится столь же несущественно, но в эту ночь не ждут хотя бы заморозков, а средняя температура по региону и днем и ночью поднимется на один градус от пятничных значений.
Напомним, вчера Mkset публиковал шокирующий прогноз главного синоптика России романа Вильфанда о апрельской погоде в июне в ряде регионов и Башкирия в число этих регионов вошла.