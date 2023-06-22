Семьям с детьми в Башкирии оплатят платное образование

Об изменениях ИА «Башинформ» рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. По её словам, льгота затронет многодетные семьи, чьи дети в возрасте до 23 лет обучаются в платных школах либо на платной основе получают образование в ссузах и вузах.