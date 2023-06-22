Семьям с детьми в Башкирии оплатят платное образование

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Об изменениях ИА «Башинформ» рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. По её словам, льгота затронет многодетные семьи, чьи дети в возрасте до 23 лет обучаются в платных школах либо на платной основе получают образование в ссузах и вузах.
— С нового года у многодетных семей появится новая льгота. Если ребенок из многодетной семьи обучается в платной школе, или его обучение в колледже и вузе является платным, республика будет компенсировать из бюджета половину расходов семьи на платное образование за весь учебный год, но в сумме, не превышающей 30 тысяч рублей. Эта льгота будет распространяться на детей до 23 лет, которые обучаются очно, — прокомментировала Иванова.