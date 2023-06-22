mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Изображение материала

Семьям с детьми в Башкирии оплатят платное образование

22 июня 2023, 10:58
Фото: 1MI

В Башкирии многодетные семьи получат льготу на оплату образования детей до 23 лет

Депутаты Курлтая республики приняли изменения в закон «О господдержке многодетных семей в республике». Новая льгота предусматривает частичную компенсацию расходов семьям с тремя и более детьми за обучение в том случае, если дети учатся «на платном».

Об изменениях ИА «Башинформ» рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. По её словам, льгота затронет многодетные семьи, чьи дети в возрасте до 23 лет обучаются в платных школах либо на платной основе получают образование в ссузах и вузах.

— С нового года у многодетных семей появится новая льгота. Если ребенок из многодетной семьи обучается в платной школе, или его обучение в колледже и вузе является платным, республика будет компенсировать из бюджета половину расходов семьи на платное образование за весь учебный год, но в сумме, не превышающей 30 тысяч рублей. Эта льгота будет распространяться на детей до 23 лет, которые обучаются очно, — прокомментировала Иванова.
Читайте также:
Минобр назначил ректора нового университета УфыВузы Москвы, СПБ и Казани оказались лучшими, а башкирские вылетели из списка ТОП-50В вузе Башкирии отреагировали на перспективы увольнения пожилых преподавателейЭкспресс-омоложение: вузы Башкирии могут попросить преподавателей-стариков на выход
#Азамат Нухов#Общество#Новости Башкирии#Образование#Вузы#Колледжи#Льготы
Подпишитесь
«Заставляли детей»: родители из Башкирии перестали молчать и обвинили во всем власти
Сегодня, 09:06
Пилот вылетавшего в Уфу самолета не смог поднять его в воздух
19 июня 07:17
В Уфе у жилого объекта культурного наследия два раза за один день обвалился потолок
Сегодня, 09:01
Владельцы аттракционов в Уфе пожаловались на выселение из-за форума Россия-Беларусь
Вчера, 09:02
Первому нефтеперерабатывающему заводу Уфы «Башнефть-УНПЗ» исполнилось 85 лет
20 июня 14:38
Новинки CHERY доступны для приобретения в лизинг со скидкой до 25%
20 июня 09:50