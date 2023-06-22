RT использовал нейросети для иллюстраций к песне «Священная война»

RT ранее также использовало нейросетевые технологии для отреставрации и публикации кадров, отражающих мирную жизнь Москвы в 1941 году, а также для военной хроники того времени. Эти усилия направлены на сохранение и передачу исторического наследия и важных моментов Великой Отечественной войны через современные технологии.