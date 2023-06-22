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Published Сегодня, 17:08

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Updated Сегодня, 17:11

RT использовал нейросети для иллюстраций к песне «Священная война»

22 июня 2023, 17:08
RT в честь 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны, использовала нейросетевые технологии для создания уникальных иллюстраций, сопровождающих песню «Священная война».

Эта песня, написанная Василием Лебедевым-Кумачом всего за одну ночь в 1941 году, стала символом отваги и силы русского народа во время войны.

Видеоролик, опубликованный RT, призывает зрителей взглянуть на строки этой исторической песни и сопереживать событиям того времени. С помощью нейросетей были созданы впечатляющие визуальные изображения, которые дополняют эмоциональную глубину и смысл песни.

RT ранее также использовало нейросетевые технологии для отреставрации и публикации кадров, отражающих мирную жизнь Москвы в 1941 году, а также для военной хроники того времени. Эти усилия направлены на сохранение и передачу исторического наследия и важных моментов Великой Отечественной войны через современные технологии.

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