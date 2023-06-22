Опасные летающие насекомые массово атаковали Башкирию

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
В Башкирии несмотря на прохладу активно продолжается массовое размножение саранчевых. Специалисты Россельхозцентра по Башкирии мониторят ситуацию и сообщают о том, что с 19 июня они зафиксировали начало окрыления итальянского пруса, которое в прошлом году началось 21 июля, то есть на месяц позже.
В ведомстве сообщают, что необходимо ускорить организацию наблюдения за развитием опасных для сельхозугодий насекомых и при превышении экономического порога вредоносности провести обработки пестицидами и агрохимикатами.
Россельхозцентр предупреждает и о том, что опоздание с обработкой даже на 7-10 дней приводит к увеличению площади, заселённой вредителями, в 2-3 раза. Все наземные обработки рекомендуется применять при скорости ветра не более 3 м/с и разрешенными препаратами.
По всем возникающим вопросам можно обращаться в районные отделы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» или по телефону 8(347)-215-17-03 в отдел защиты растений.
Напомним, вчера стало известно, что Россия переняла опыт Башкирии и уже в марте 2024 года примет закон, обязывающий аграриев заблаговременно сообщать о химобработке полей, делается это для коммуникации между работниками сельского хозяйства и пасечниками, которые зная о предстоящих обработках смогут изолировать пчел в ульях и не допустить их мора.