Опасные летающие насекомые массово атаковали Башкирию

Напомним, вчера стало известно, что Россия переняла опыт Башкирии и уже в марте 2024 года примет закон, обязывающий аграриев заблаговременно сообщать о химобработке полей, делается это для коммуникации между работниками сельского хозяйства и пасечниками, которые зная о предстоящих обработках смогут изолировать пчел в ульях и не допустить их мора.