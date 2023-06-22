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Опасные летающие насекомые массово атаковали Башкирию

22 июня 2023, 04:39
Фото: 1MI

Россельхозцентр предупредил жителей Башкирии о массовом размножении саранчи

Непогода не помешала неприятным насекомым вывести потомство, которое скоро окрылится, сообщили в филиале «Россельхозцентра» по Башкирии 21 июня.

В Башкирии несмотря на прохладу активно продолжается массовое размножение саранчевых. Специалисты Россельхозцентра по Башкирии мониторят ситуацию и сообщают о том, что с 19 июня они зафиксировали начало окрыления итальянского пруса, которое в прошлом году началось 21 июля, то есть на месяц позже.

В ведомстве сообщают, что необходимо ускорить организацию наблюдения за развитием опасных для сельхозугодий насекомых и при превышении экономического порога вредоносности провести обработки пестицидами и агрохимикатами.

Россельхозцентр предупреждает и о том, что опоздание с обработкой даже на 7-10 дней приводит к увеличению площади, заселённой вредителями, в 2-3 раза. Все наземные обработки рекомендуется применять при скорости ветра не более 3 м/с и разрешенными препаратами.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в районные отделы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» или по телефону 8(347)-215-17-03 в отдел защиты растений.

Напомним, вчера стало известно, что Россия переняла опыт Башкирии и уже в марте 2024 года примет закон, обязывающий аграриев заблаговременно сообщать о химобработке полей, делается это для коммуникации между работниками сельского хозяйства и пасечниками, которые зная о предстоящих обработках смогут изолировать пчел в ульях и не допустить их мора.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Насекомые#Сельское хозяйство
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