mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Нашествие саранчи, суррогатное материнство и нашествие саранчи в Башкирии

22 июня 2023, 16:43
О главных событиях 22 июня в Уфе и республике — в дайджесте Mkset

Депутаты Курултая приняли закон в окончательном чтении приняли изменения в законе о суррогатном материнстве. Так, действие данного запрета распространяется на использование суррогатного материнства для граждан других государств, а также лиц без гражданства. В свою очередь, право на его использование закрепляется за потенциальными родителями, которые являются гражданами РФ, состоящими в браке на момент заключения договора по оказанию услуги, а также неспособными к вынашиванию и рождению ребёнка по медицинским показаниям.

В Башкирии продолжается массовое размножение саранчевых. Специалисты Россельхозцентра по Башкирии, отслеживающие развитие ситуации, сообщают, что с 19 июня они зафиксировали начало окрыления итальянского пруса. Отмечается, что годом ранее оно началось 21 июля, то есть на месяц позже. В ведомстве сообщают, что необходимо ускорить организацию наблюдения за развитием опасных для сельхозугодий насекомых и при превышении экономического порога вредоносности провести обработку сельско-хозяйственных угодий.

Для многодетных семей в Башкирии вводится новая льгота, предусматривающая частичную компенсацию расходов семьям с тремя и более детьми за обучение в том случае, если дети учатся «на платном». Как пояснила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова, льгота затронет многодетные семьи, чьи дети в возрасте до 23 лет обучаются в платных школах либо на платной основе получают образование в ссузах и вузах.

В центре Уфе дважды за день обвалился потолок в жилом ОКН «Казармы внутренней стражи». В историческом здании, где до сих пор живут люди, с разницей в 12 часов произошло два обрушения потолочных перекрытий второго этажа в разных концах здания. Градозащитница Эльза Маулимшина публикует фото разрушений, напоминая о том, что в 2019 году здесь уже частично обрушилась крыша. Активистка подчеркивает, что здание казарм на сегодняшний день является одной из старейших сохранившихся каменных построек Уфы.

Весной текущего года в Стерлитамаке начались бурные обсуждения предложенной властями реконструкции парка имени Кирова. Градус общественного недовольства оказался так высок, что делом даже заинтересовался следственный комитет. Однако по-настоящему серьёзный оборот ситуация с парком приняла в тот момент, когда местные жители начали массово писать в соцсетях о том, что в голосовании за благоустройства парка якобы заставили принять участие учеников младших классов. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

Самолет не смог вылететь в Уфу из-за отказа радара на этапе предварительного старта. Сообщается, что воздушное судно не смогло вылететь из Санкт-Петербурга в Уфу ночью 22 июня. По предварительным данным, пилот воздушного самолета принял решение вернуть самолет на стоянку с предварительного старта ВВП.

#Общество#Город#Происшествия#Новости Башкирии#Самолеты#Вузы#Объект культурного наследия#Охрана объектов культурного наследия#Парки#Парки и скверы#Скандал#Азамат Нухов
Подпишитесь
«Заставляли детей»: родители из Башкирии перестали молчать и обвинили во всем власти
Сегодня, 09:06
Пилот вылетавшего в Уфу самолета не смог поднять его в воздух
19 июня 07:17
В Уфе у жилого объекта культурного наследия два раза за один день обвалился потолок
Сегодня, 09:01
Владельцы аттракционов в Уфе пожаловались на выселение из-за форума Россия-Беларусь
Вчера, 09:02
Первому нефтеперерабатывающему заводу Уфы «Башнефть-УНПЗ» исполнилось 85 лет
20 июня 14:38
Новинки CHERY доступны для приобретения в лизинг со скидкой до 25%
20 июня 09:50