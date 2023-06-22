Нашествие саранчи, суррогатное материнство и нашествие саранчи в Башкирии

В центре Уфе дважды за день обвалился потолок в жилом ОКН «Казармы внутренней стражи». В историческом здании, где до сих пор живут люди, с разницей в 12 часов произошло два обрушения потолочных перекрытий второго этажа в разных концах здания. Градозащитница Эльза Маулимшина публикует фото разрушений, напоминая о том, что в 2019 году здесь уже частично обрушилась крыша. Активистка подчеркивает, что здание казарм на сегодняшний день является одной из старейших сохранившихся каменных построек Уфы.