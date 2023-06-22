Нашествие саранчи, суррогатное материнство и нашествие саранчи в Башкирии

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Депутаты Курултая приняли закон в окончательном чтении приняли изменения в законе о суррогатном материнстве. Так, действие данного запрета распространяется на использование суррогатного материнства для граждан других государств, а также лиц без гражданства. В свою очередь, право на его использование закрепляется за потенциальными родителями, которые являются гражданами РФ, состоящими в браке на момент заключения договора по оказанию услуги, а также неспособными к вынашиванию и рождению ребёнка по медицинским показаниям.
В Башкирии продолжается массовое размножение саранчевых. Специалисты Россельхозцентра по Башкирии, отслеживающие развитие ситуации, сообщают, что с 19 июня они зафиксировали начало окрыления итальянского пруса. Отмечается, что годом ранее оно началось 21 июля, то есть на месяц позже. В ведомстве сообщают, что необходимо ускорить организацию наблюдения за развитием опасных для сельхозугодий насекомых и при превышении экономического порога вредоносности провести обработку сельско-хозяйственных угодий.
Для многодетных семей в Башкирии вводится новая льгота, предусматривающая частичную компенсацию расходов семьям с тремя и более детьми за обучение в том случае, если дети учатся «на платном». Как пояснила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова, льгота затронет многодетные семьи, чьи дети в возрасте до 23 лет обучаются в платных школах либо на платной основе получают образование в ссузах и вузах.
В центре Уфе дважды за день обвалился потолок в жилом ОКН «Казармы внутренней стражи». В историческом здании, где до сих пор живут люди, с разницей в 12 часов произошло два обрушения потолочных перекрытий второго этажа в разных концах здания. Градозащитница Эльза Маулимшина публикует фото разрушений, напоминая о том, что в 2019 году здесь уже частично обрушилась крыша. Активистка подчеркивает, что здание казарм на сегодняшний день является одной из старейших сохранившихся каменных построек Уфы.
Весной текущего года в Стерлитамаке начались бурные обсуждения предложенной властями реконструкции парка имени Кирова. Градус общественного недовольства оказался так высок, что делом даже заинтересовался следственный комитет. Однако по-настоящему серьёзный оборот ситуация с парком приняла в тот момент, когда местные жители начали массово писать в соцсетях о том, что в голосовании за благоустройства парка якобы заставили принять участие учеников младших классов. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Самолет не смог вылететь в Уфу из-за отказа радара на этапе предварительного старта. Сообщается, что воздушное судно не смогло вылететь из Санкт-Петербурга в Уфу ночью 22 июня. По предварительным данным, пилот воздушного самолета принял решение вернуть самолет на стоянку с предварительного старта ВВП.