Многодетная журналистка из Перми стала жертвой кредитного мошенничества в МКК

Коллекторы из компании «Эверест» начали звонить Зыряновой в первых числах июня. Они сообщили, что на имя журналистки был оформлен кредит в ММК «Макро», а задолженность составляет 26 тысяч рублей. Отмечается, что заем был взят без согласия Татьяны Зыряновой. Для разъяснений она обратилась в компанию «Макро». Оказалось, что оформить кредит в МКК можно дистанционно, без личного посещения офиса и подписания документов. В случае журналистки мошенники воспользовались сканом ее паспорта и подтвердили сделку через SMS-сообщение. Как пояснил менеджер МКК «Макро», данную схему можно считать электронной подписью и так получить кредит.