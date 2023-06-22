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Многодетная журналистка из Перми стала жертвой кредитного мошенничества в МКК

22 июня 2023, 10:49
Многодетная мать из Перми Татьяна Зырянова, являющаяся журналисткой Properm.ru, стала жертвой злоумышленников. На ее имя без ее согласия оформили кредиты в московских микрокредитных компаниях (МКК) «Макро» и «Веритас».

Чтобы привлечь внимание к деятельности этих организаций, пермячка обратилась в Центробанк, пишет properm.ru.

Коллекторы из компании «Эверест» начали звонить Зыряновой в первых числах июня. Они сообщили, что на имя журналистки был оформлен кредит в ММК «Макро», а задолженность составляет 26 тысяч рублей. Отмечается, что заем был взят без согласия Татьяны Зыряновой. Для разъяснений она обратилась в компанию «Макро». Оказалось, что оформить кредит в МКК можно дистанционно, без личного посещения офиса и подписания документов. В случае журналистки мошенники воспользовались сканом ее паспорта и подтвердили сделку через SMS-сообщение. Как пояснил менеджер МКК «Макро», данную схему можно считать электронной подписью и так получить кредит.

Татьяна Зырянова подчеркнула, что в микрокредитных компаниях отсутствует проверка личности заемщиков, а также не требуются оригиналы документов, подписи и авторизация через «Госуслуги». Журналистка уточнила, что ее аккаунт на «Госуслугах» не был взломан, а паспорт не был украден. Однако это не помешало тому, что ее паспортные данные были использованы мошенниками.

Журналисты провели собственное расследование и выяснили, что МКК «Веритас» и «Макро» оказались связаны друг с другом одним и тем же учредителем и бенефициаром, Антоном Дмитриевым. У организаций общий адрес регистрации. Также они связаны с компанией «Финан». Запросив выписку о своих кредитах в бюро кредитных историй, Зырянова обнаружила, что на нее оформлен такой же кредит — в МКК «Веритас».

Когда потерпевшая подавала заявление в полицию, дознаватель предупредил, что подобные случаи уже стали частым явлением, а также порекомендовал ей каждые полгода проверять свою кредитную историю.

Пермячка также подала жалобу в Банк России и потребовала аннулировать кредиты в МКК и удалить недостоверную информацию из бюро кредитных историй. Там пообещали вмешаться, если МКК сами не урегулируют ситуацию.

Зырянова считает, что микрокредитные компании «Макро» и «Веритас» необходимо внести в черный список Центробанка за нарушение закона, которое заключается в отсутствии должной идентификации заемщиков и предоставлении злоумышленникам возможности проворачивать мошеннические схемы.

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