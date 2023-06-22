Министр сельского хозяйства Башкирии раскрыл как избежать массовой гибели пчел

Напомним, с начала лета пчеловоды Башкирии уже неоднократно сообщали о гибели их пчелосемей, связывая мор с обработкой соседних полей, о которой их не предупреждали. В Башкирии с 2022 года действует закон, обязывающий оповещать об обработке сельхозугодий пасечников, чтобы они могли изолировать пчел в ульях и обезопасить их. С 2024 года закон должен заработать и по всей России.