mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Изображение материала

Министр сельского хозяйства Башкирии раскрыл как избежать массовой гибели пчел

22 июня 2023, 06:34
Фото: 1MI

Глава минсельхоза Башкирии Ильшат Фазрахманов прокомментировал массовую гибель пчел

О необходимости «держать баланс» министр высказался на заключительном заседании депутатов Курултая шестого созыва 22 июня.

После многочисленных сообщений о массовой гибели пчел в республике министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов прокомментировал ситуацию с массовой гибелью пчёл в республике и напомнил, что в республике установилась «сложная ситуация с поялением шелкопряда», а также зафиксировано первое появление саранчи.

— Тот же рапс требует около пяти раз обработки. При этом попадают под обработку насекомые — не только пчёлы — это и осы, и шмели и даже некоторые птицы. Поэтому здесь нам необходимо держать баланс: где работают аграрии и где находятся пчеловоды. Они между собой должны разойтись на определённый промежуток времени — заявил министр.

Напомним, с начала лета пчеловоды Башкирии уже неоднократно сообщали о гибели их пчелосемей, связывая мор с обработкой соседних полей, о которой их не предупреждали. В Башкирии с 2022 года действует закон, обязывающий оповещать об обработке сельхозугодий пасечников, чтобы они могли изолировать пчел в ульях и обезопасить их. С 2024 года закон должен заработать и по всей России.

Читайте также:
«Все дохлые»: в Башкирии пасечники вновь рассказали о массовой гибели пчел
Массовую гибель пчел в Башкирии Россельхознадзор связал с обработкой ядохимикатами
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
Подпишитесь
Опасные летающие насекомые массово атаковали Башкирию
Сегодня, 04:39
Массовые проверки водителей в Уфе: кого они коснутся
Сегодня, 03:50
В Башкирии дали безрадостный прогноз погоды на ближайшие три дня
Сегодня, 03:38
Владельцы аттракционов в Уфе пожаловались на выселение из-за форума Россия-Беларусь
Вчера, 09:02
Первому нефтеперерабатывающему заводу Уфы «Башнефть-УНПЗ» исполнилось 85 лет
20 июня 14:38
Новинки CHERY доступны для приобретения в лизинг со скидкой до 25%
20 июня 09:50