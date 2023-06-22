Министр сельского хозяйства Башкирии раскрыл как избежать массовой гибели пчел

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
После многочисленных сообщений о массовой гибели пчел в республике министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов прокомментировал ситуацию с массовой гибелью пчёл в республике и напомнил, что в республике установилась «сложная ситуация с поялением шелкопряда», а также зафиксировано первое появление саранчи.
— Тот же рапс требует около пяти раз обработки. При этом попадают под обработку насекомые — не только пчёлы — это и осы, и шмели и даже некоторые птицы. Поэтому здесь нам необходимо держать баланс: где работают аграрии и где находятся пчеловоды. Они между собой должны разойтись на определённый промежуток времени — заявил министр.
Напомним, с начала лета пчеловоды Башкирии уже неоднократно сообщали о гибели их пчелосемей, связывая мор с обработкой соседних полей, о которой их не предупреждали. В Башкирии с 2022 года действует закон, обязывающий оповещать об обработке сельхозугодий пасечников, чтобы они могли изолировать пчел в ульях и обезопасить их. С 2024 года закон должен заработать и по всей России.