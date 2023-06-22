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Милота «зашкаливает»: побывали на национальной выставке собак под Уфой

22 июня 2023, 05:11
Фото: 1MI
В Уфимском районе прошла выставка собак «Фавориты лета-2023», «Кубок Ники-2023». Редакция Mkset сходила на мероприятие и показывает вам всю милоту этой выставки.

17 июня в селе Михайловка Уфимского района прошла Национальная выставка собак. Мероприятие было доступно для всех желающих весь день — с 10:00 до 18:00.

Выставка собак — зрелищное мероприятие, которое заинтересует всех любителей животных. У владельцев породистых появляется возможность показать умения своего питомца, а также его красоту.

Не стоит забывать, что это классная возможность пообщаться с другими собаководами и получить новые знания.

На выставке участвовали собаки разных пород, с родословной, здоровые и привитые. Участники были разделены на несколько категорий.

У каждой породы был свой «звёздный час» — демонстрация собак проходила по установленному расписанию.

Хотелось бы отметить, что выставка проходила на спортивной площадке в жаркую погоду. Солнце слепило глаза не только людям, но и самим собакам. Хозяева прятали своих питомцев от жары в палатке или вовсе сидели в маленьком теньке.

Несмотря на такой казус, выставка оказалась очень милой. Здесь можно было увидеть красивых ухоженных собак разных пород — уровень милоты «зашкаливает».

#Дарья Жирова
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