Милота «зашкаливает»: побывали на национальной выставке собак под Уфой

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
17 июня в селе Михайловка Уфимского района прошла Национальная выставка собак. Мероприятие было доступно для всех желающих весь день — с 10:00 до 18:00.
Выставка собак — зрелищное мероприятие, которое заинтересует всех любителей животных. У владельцев породистых появляется возможность показать умения своего питомца, а также его красоту.
Не стоит забывать, что это классная возможность пообщаться с другими собаководами и получить новые знания.
На выставке участвовали собаки разных пород, с родословной, здоровые и привитые. Участники были разделены на несколько категорий.
У каждой породы был свой «звёздный час» — демонстрация собак проходила по установленному расписанию.
Хотелось бы отметить, что выставка проходила на спортивной площадке в жаркую погоду. Солнце слепило глаза не только людям, но и самим собакам. Хозяева прятали своих питомцев от жары в палатке или вовсе сидели в маленьком теньке.
Несмотря на такой казус, выставка оказалась очень милой. Здесь можно было увидеть красивых ухоженных собак разных пород — уровень милоты «зашкаливает».