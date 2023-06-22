mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Изображение материала

Массовую гибель пчел в Башкирии Россельхознадзор связал с обработкой ядохимикатами

22 июня 2023, 06:07
Фото: Россельхознадзор по Башкирии

Массовая гибель пчел из-за ядохимикатов произошла в Аургазинском районе Башкирии

Выводы о том, что пчел погубила обработка полей химией официальные, их сделал Россельхознадзор 20 июня.

В Россельхознадзоре сообщили о массовой гибели пчел в Аургазинском районе Башкирии. О происшествии с насекомыми в ведомство сообщили пасечники деревни Александровка, а инспекторы ветнадзора выехали на место и провели обследование, по результатам которого пришли к выводам, что накануне мора пчел поля хозяйства в районе проводили обработку полей ядохимикатами.

Павших насекомых направят в аккредитованную испытательную лабораторию для определения причины их гибели пчел и выявят или же опровергнут наличие в их организме остаточных следов пестицидов.

«Все дохлые»: в Башкирии пасечники вновь рассказали о массовой гибели пчел
Узнать подробнее
Читайте также:
50 оттенков золотого: что будет с медом в Башкирии после массовой гибели пчел
#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Насекомые
Подпишитесь
Опасные летающие насекомые массово атаковали Башкирию
Сегодня, 04:39
Массовые проверки водителей в Уфе: кого они коснутся
Сегодня, 03:50
В Башкирии дали безрадостный прогноз погоды на ближайшие три дня
Сегодня, 03:38
Владельцы аттракционов в Уфе пожаловались на выселение из-за форума Россия-Беларусь
Вчера, 09:02
Первому нефтеперерабатывающему заводу Уфы «Башнефть-УНПЗ» исполнилось 85 лет
20 июня 14:38
Новинки CHERY доступны для приобретения в лизинг со скидкой до 25%
20 июня 09:50