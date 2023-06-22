Массовую гибель пчел в Башкирии Россельхознадзор связал с обработкой ядохимикатами

В Россельхознадзоре сообщили о массовой гибели пчел в Аургазинском районе Башкирии. О происшествии с насекомыми в ведомство сообщили пасечники деревни Александровка, а инспекторы ветнадзора выехали на место и провели обследование, по результатам которого пришли к выводам, что накануне мора пчел поля хозяйства в районе проводили обработку полей ядохимикатами.