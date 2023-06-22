Массовую гибель пчел в Башкирии Россельхознадзор связал с обработкой ядохимикатами

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В Россельхознадзоре сообщили о массовой гибели пчел в Аургазинском районе Башкирии. О происшествии с насекомыми в ведомство сообщили пасечники деревни Александровка, а инспекторы ветнадзора выехали на место и провели обследование, по результатам которого пришли к выводам, что накануне мора пчел поля хозяйства в районе проводили обработку полей ядохимикатами.
Павших насекомых направят в аккредитованную испытательную лабораторию для определения причины их гибели пчел и выявят или же опровергнут наличие в их организме остаточных следов пестицидов.