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Известны даты празднования мусульманских праздников в Башкирии в 2024 году

22 июня 2023, 15:06
Фото: 1MI
Постановление, объявляющее праздничные дни нерабочими для граждан республики, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации

В 2024 году жителей Башкирии ожидают два дополнительных выходных в связи с мусульманскими религиозными праздниками. В частности нерабочими днями объявлены 10 апреля (в этот день отмечается Ураза-байрам) и 16 июня (в этот день мусульмане празднуют Курбан-байрам).

Отметим, что уже на следующей неделе верующие мусульмане отмечают Курбан-байрам. В этом году праздничная дата выпала на вторник, 27 июня. Известно, что праздничные богослужения в этот день пройдут 23 уфимских мечетях.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Мусульмане#Ураза-байрам#Мечеть#Общество#Выходные дни
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