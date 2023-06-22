Известны даты празднования мусульманских праздников в Башкирии в 2024 году

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В 2024 году жителей Башкирии ожидают два дополнительных выходных в связи с мусульманскими религиозными праздниками. В частности нерабочими днями объявлены 10 апреля (в этот день отмечается Ураза-байрам) и 16 июня (в этот день мусульмане празднуют Курбан-байрам).
Отметим, что уже на следующей неделе верующие мусульмане отмечают Курбан-байрам. В этом году праздничная дата выпала на вторник, 27 июня. Известно, что праздничные богослужения в этот день пройдут 23 уфимских мечетях.