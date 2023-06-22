Иностранцам в Башкирии запретят суррогатное материнство

Как сообщил председатель Курултая Константин Толкачев, действие данного запрета распространяется на использование суррогатного материнства для граждан других государств, а также лиц, у которых гражданства нет. В свою очередь, право на его использование закрепляется за потенциальными родителями, которые являются гражданами РФ, состоящими в браке на момент заключения договора по оказанию услуги, а также неспособными к вынашиванию и рождению ребёнка по медицинским показаниям.