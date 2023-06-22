Иностранцам в Башкирии запретят суррогатное материнство

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Как сообщил председатель Курултая Константин Толкачев, действие данного запрета распространяется на использование суррогатного материнства для граждан других государств, а также лиц, у которых гражданства нет. В свою очередь, право на его использование закрепляется за потенциальными родителями, которые являются гражданами РФ, состоящими в браке на момент заключения договора по оказанию услуги, а также неспособными к вынашиванию и рождению ребёнка по медицинским показаниям.
В случае расторжения брака, состоявшие в нем ранее граждане могут быть записаны в качестве родителей ребенка на основании решения суда и при согласии женщины, являющейся биологической матерью ребенка. Помимо этого согласие суррогатной матери будет необходимо в случае смены супругами гражданства, а также смерти одного из супругов.
По мнению председателя Курултая, данный закон, в первую очередь, направлен на защиту интересов детей. Его принятие, как отмечает Толкачев, поможет обеспечить безопасность детей, в частности воспрепятствует их попаданию в однополые пары и предотвратит торговлю детьми.