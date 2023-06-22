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Иностранцам в Башкирии запретят суррогатное материнство

22 июня 2023, 12:38
Фото: 1MI

Депутаты Курултая Башкирии приняли закон о суррогатном материнстве

Депутаты Курултая в окончательном чтении приняли проект закона «О внесении изменений в статью 51 Семейного кодекса РБ», сообщает пресс-служба Курултая

Как сообщил председатель Курултая Константин Толкачев, действие данного запрета распространяется на использование суррогатного материнства для граждан других государств, а также лиц, у которых гражданства нет. В свою очередь, право на его использование закрепляется за потенциальными родителями, которые являются гражданами РФ, состоящими в браке на момент заключения договора по оказанию услуги, а также неспособными к вынашиванию и рождению ребёнка по медицинским показаниям.

В случае расторжения брака, состоявшие в нем ранее граждане могут быть записаны в качестве родителей ребенка на основании решения суда и при согласии женщины, являющейся биологической матерью ребенка. Помимо этого согласие суррогатной матери будет необходимо в случае смены супругами гражданства, а также смерти одного из супругов.

По мнению председателя Курултая, данный закон, в первую очередь, направлен на защиту интересов детей. Его принятие, как отмечает Толкачев, поможет обеспечить безопасность детей, в частности воспрепятствует их попаданию в однополые пары и предотвратит торговлю детьми.

Депутаты Башкирии разрешат суррогатное материнство одиноким женщинам
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