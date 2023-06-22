ФОМС: Цифровизация делает медпомощь по ОМС доступнее

В фонде отмечают, что цифровой полис ОМС не отличается от обычного на бумаге или на карточке. В настоящее время он представляет собой уникальную последовательность чисел в виде штрихкода, который можно хранить как в личном кабинете на портале госуслуг, так и в телефоне и на любом другом электронном устройстве. С его помощью можно пользоваться бесплатной медицинской помощью по базовой программе государственных гарантий на всей территории РФ.