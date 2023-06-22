ФОМС: Цифровизация делает медпомощь по ОМС доступнее

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
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Updated Сегодня, 08:26
Ранее отмечалось, что в 2022 году были собраны базы данных всех регионов в федеральной системе единого регистра застрахованных лиц. Начиная с 1 декабря прошлого года всем застрахованным в системе ОМС стали доступны цифровые полисы ОМС. С этого времени для получения медпомощи достаточно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет, пишут «Новые Известия».
«Введение цифрового полиса избавит пациентов от лишней бумажной волокиты и сделает получение медпомощи удобнее и доступнее. В связи с введением цифрового полиса утверждены и новые правила персонифицированного учета в системе ОМС, — отметил председатель ФОМС Илья Баланин. — Теперь данные о застрахованных лицах собраны в едином регистре застрахованных лиц, что исключает дублирование информации, упрощает процесс оформления документов и повышает эффективность обмена данными между всеми участниками системы».
В фонде отмечают, что цифровой полис ОМС не отличается от обычного на бумаге или на карточке. В настоящее время он представляет собой уникальную последовательность чисел в виде штрихкода, который можно хранить как в личном кабинете на портале госуслуг, так и в телефоне и на любом другом электронном устройстве. С его помощью можно пользоваться бесплатной медицинской помощью по базовой программе государственных гарантий на всей территории РФ.
Более того, все новорожденные граждане РФ с 1 декабря 2022 года автоматически включаются в регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении. Лица, получившие гражданство Российской Федерации, с того же срока будут автоматически вноситься в регистр на основании сведений, переданных органами внутренних дел.
В настоящее время, чтобы оформить электронный полис, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Если человек уже имеет номер полиса в личном кабинете, то цифровой документ подгрузится автоматически. А если его нет, то можно подать заявление и сразу оформить электронный.
При этом другой ключевой задачей является развитие государственной информационной системы (ГИС) ОМС, которая обеспечивает цифровую трансформацию ФОМС. В единую базу будут вносить всю медицинскую информацию о пациенте — сведения из всех организаций ОМС, а также ДМС. Затем лечащий врач сможет через медпрофиль застрахованного видеть все анализы и результаты обследований, сделанные на протяжении жизни человека, начиная с самого детства.
Также в рамках ГИС будет запущен единый интернет-портал обязательного медицинского страхования. Его основная задача — повышение открытости и доступности данных об ОМС.