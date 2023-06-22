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Posted 22 июня 12:45

Published 22 июня 12:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Фермер из Башкирии занимается благоустройством родной деревни

22 июня 2023, 12:45
Житель Кушнаренковского района Николай Ляпустин на протяжении многих облегчает жизнь односельчан и облагораживает родную деревню.

Ещё в юношестве Николай Васильевич Ляпустин точно знал, с чем свяжет свою жизнь. Детство, проведённое в деревне, научило его ценить труд и землю. Именно поэтому после окончания школы в будущий фермер решил освоить профессию агронома в сельскохозяйственном техникуме. А уже после окончания учёбы и службы в армии, когда Николай вернулся в родную деревню, началась его активная работа по улучшению качества жизни односельчан. Так усилиями Ляпустина и других жителей в деревне Ямское появился сельскохозяйственный производственный кооператив. В дальнейшем он уже при помощи оформленного фермерского хозяйства стал помогать родной деревне.

О возведении храма в Ямском первой заговорила мать героя, однако строительство началось лишь после её смерти. Все работы обошлись Николаю Васильевичу в сумму более 1 млн. рублей и были полностью завершены в рекордные сроки: три месяца. Название храму дали то же, что было и у его предшественника, на месте которого и было сооружено новое построение — Иконы Казанской Божьей Матери.

Фото: bashinform.ru

Вслед за строительством началось и благоустройство прилегающей к часовне территории. Николай Ляпустин высадил вокруг сосны, поставил скамейки. В будущем там планируется установить памятник ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Помимо этого, теперь у жителей деревни Ямское есть место для организации праздников, концертов, дискотек и даже игр в бильярд — фермер построил клуб для всех желающих.

Не забыл Ляпустин и о комфорте пожилых. Специально для них вдоль дороги были установлены скамейки, которые позволяют не только отдохнуть во время прогулки по улице, но и в комфорте дождаться автолавки, которая заменяет местным жителям магазин, коего в деревне нет.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Касается каждого
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