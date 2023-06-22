Фермер из Башкирии занимается благоустройством родной деревни

Ещё в юношестве Николай Васильевич Ляпустин точно знал, с чем свяжет свою жизнь. Детство, проведённое в деревне, научило его ценить труд и землю. Именно поэтому после окончания школы в будущий фермер решил освоить профессию агронома в сельскохозяйственном техникуме. А уже после окончания учёбы и службы в армии, когда Николай вернулся в родную деревню, началась его активная работа по улучшению качества жизни односельчан. Так усилиями Ляпустина и других жителей в деревне Ямское появился сельскохозяйственный производственный кооператив. В дальнейшем он уже при помощи оформленного фермерского хозяйства стал помогать родной деревне.