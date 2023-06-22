Болезнь, от которой нет лекарства: врачи раскрыли, как спасали младенца в Уфе

В Башкирии новорожденная девочка родилась с опасным заболеванием, профилактику которого обеспечивает только вакцинация. Корь, полученная от родных и врожденная пневмония не позволили крошке сразу задышать и она 16 дней провела под аппаратом искусственной вентиляции легких в отделении реанимации и интенсивной терапии Ковид-госпиталя в селе Зубово.