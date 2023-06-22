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Болезнь, от которой нет лекарства: врачи раскрыли, как спасали младенца в Уфе

22 июня 2023, 11:27
Фото: 1MI

Из-за отсутствия вакцины от кори у родителей в Уфе младенец 16 дней провел под ИВЛ

Малышку с диагнозами корь и врожденная пневмония выходили в инфекционном госпитале в Зубово, сообщил ИА «Башинформ» 22 июня.
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Дети

В Башкирии новорожденная девочка родилась с опасным заболеванием, профилактику которого обеспечивает только вакцинация. Корь, полученная от родных и врожденная пневмония не позволили крошке сразу задышать и она 16 дней провела под аппаратом искусственной вентиляции легких в отделении реанимации и интенсивной терапии Ковид-госпиталя в селе Зубово.

Как рассказал главврач республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов за здоровье новорожденной девочки боролись заведующий ОРИТ Дарья Азналина и врач-реаниматолог Георгий Кибирев и, к счастью, им удалось победить. На шестнадцатый день кроху сняли с аппарата ИВЛ и она пошла на поправку.

Напомним, вчера была опубликована свежая статистика Роспотребнадзора по Башкирии, по данным ведомства за 2023 год в Башкирии зафиксировали 57 случаев кори. Специалисты напомнили о необходимости как первичной вакцинации, так и ревакцинации от опасной болезни.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Уфы#Дети
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