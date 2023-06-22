Болезнь, от которой нет лекарства: врачи раскрыли, как спасали младенца в Уфе

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В Башкирии новорожденная девочка родилась с опасным заболеванием, профилактику которого обеспечивает только вакцинация. Корь, полученная от родных и врожденная пневмония не позволили крошке сразу задышать и она 16 дней провела под аппаратом искусственной вентиляции легких в отделении реанимации и интенсивной терапии Ковид-госпиталя в селе Зубово.
Как рассказал главврач республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов за здоровье новорожденной девочки боролись заведующий ОРИТ Дарья Азналина и врач-реаниматолог Георгий Кибирев и, к счастью, им удалось победить. На шестнадцатый день кроху сняли с аппарата ИВЛ и она пошла на поправку.
Напомним, вчера была опубликована свежая статистика Роспотребнадзора по Башкирии, по данным ведомства за 2023 год в Башкирии зафиксировали 57 случаев кори. Специалисты напомнили о необходимости как первичной вакцинации, так и ревакцинации от опасной болезни.