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Заслуженный артист Башкирии Элвин Грей снова радикально сменил имидж

21 июня 2023, 16:47
Фото: 1MI

Советник Хабирова и певец Радик Юльякшин в очередной раз удивил аудиторию прической

Артист башкирской и татарской эстрады избавился от дредов и показал процесс в своем telegram-канале 21 июня.

Радик Юльякшин более известный широкой публике под творческим псевдонимом Элвин Грей в очередной раз удивил поклонников сменой имиджа, избавившись от дредов, которые заплел перед началом своего весеннего тура.

Фото: скриншот видео из канала артиста

Новый образ артиста скорее можно назвать «старым новым образом», ведь он вновь стал платиновым блондином с удлиненной стрижкой, что весьма привычно для его аудитории.

Напомним, вчера Mkset публиковал материал о долгах лейбла «Элвин Грей» на солидные суммы и о связанных с ними судебных процессах.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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