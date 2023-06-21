Заслуженный артист Башкирии Элвин Грей снова радикально сменил имидж

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Радик Юльякшин более известный широкой публике под творческим псевдонимом Элвин Грей в очередной раз удивил поклонников сменой имиджа, избавившись от дредов, которые заплел перед началом своего весеннего тура.
Новый образ артиста скорее можно назвать «старым новым образом», ведь он вновь стал платиновым блондином с удлиненной стрижкой, что весьма привычно для его аудитории.
Напомним, вчера Mkset публиковал материал о долгах лейбла «Элвин Грей» на солидные суммы и о связанных с ними судебных процессах.