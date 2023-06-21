«Всё стоит на 10 км»: что происходит на трассе М5 под Уфой прямо сейчас

По словам очевидцев, затор образовался из-за ДТП — сегодня на 1481 км трассы М5 лоб в лоб столкнулись две легковушки. По данным ГИБДД Башкирии, водитель одной из них ехал со стороны Челябинской области в сторону Самарской и врезался во встречную машину, 72-летний водитель которой скончался. Также пострадал 57-летний пассажир из этой же машины.