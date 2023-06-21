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«Всё стоит на 10 км»: что происходит на трассе М5 под Уфой прямо сейчас

21 июня 2023, 08:23
Фото: 1MI

Десятикилометровая пробка образовалась из-за страшного ДТП на трассе М5 под Уфой

Стала известна причина затора на Южном обходе Уфы

Пробка образовалась на Южном объезде Уфы от Зинино до села Русский Юрмаш в Уфимском районе города.

По словам очевидцев, затор образовался из-за ДТП — сегодня на 1481 км трассы М5 лоб в лоб столкнулись две легковушки. По данным ГИБДД Башкирии, водитель одной из них ехал со стороны Челябинской области в сторону Самарской и врезался во встречную машину, 72-летний водитель которой скончался. Также пострадал 57-летний пассажир из этой же машины.

Фото: скриншот / Яндекс. Карты
Видео: ГИБДД Уфы
#Валерия Панаева#Новости Башкирии#Новости Уфы#ДТП#Смертельное ДТП#Пробка#Видео
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