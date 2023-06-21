Всероссийский молодёжный форум «Машук» соберет педагогов и наставников из регионов РФ

«Символично, что учителя и все, кто проявляет интерес к этой благородной профессии и дарят знания людям, соберутся на „Машуке“ именно в год, объявленный Президентом России Годом педагога и наставника. Нами получено практически 8 тысяч регистраций — это указывает на то, что профессия учителя актуальна и интересна молодёжи. Уверен, что все участники „Машука“ смогут успешно обменяться опытом, найти ключи для внедрения прорывных идей. Безусловно, вся эта насыщенная работа в дальнейшем поспособствует развитию системы образования в нашей стране», — отметил директор Всероссийского молодёжного форума «Машук» Иван Пальцев.