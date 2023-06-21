«Все это делается ради вас»: Элвин Грей разоткровенничался в парикмахерском кресле

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
В соцсетях известного певца башкирской и татарской эстрады Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей выложил в своем telegram-канале где он откровенничает в кресле парикмахера, разъясняя, почему артист меняет имидж.
Певец признался, что дреды он заплел в первую очередь для того, чтобы в клипе, который в скором времени увидит свет, соответствовать образу легкомысленного пацана. Артист использовал иное нецензурное слово с приблизительно таким же значением.
Также он признался, что практически при каждой смене образа ему «прилетает много хейта», с чем он уже смирился и научился даже радоваться обсуждениям своей персоны.