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Published Сегодня, 17:25

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«Все это делается ради вас»: Элвин Грей разоткровенничался в парикмахерском кресле

21 июня 2023, 17:25
Фото: скриншот видео из telegram-канала Элвина Грея

Элвин Грей признался, что за смену образа ему регулярно прилетает много хейта

Артист разъяснил своему барберу почему заплел и почему расплел дреды.

В соцсетях известного певца башкирской и татарской эстрады Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей выложил в своем telegram-канале где он откровенничает в кресле парикмахера, разъясняя, почему артист меняет имидж.

Певец признался, что дреды он заплел в первую очередь для того, чтобы в клипе, который в скором времени увидит свет, соответствовать образу легкомысленного пацана. Артист использовал иное нецензурное слово с приблизительно таким же значением.

Также он признался, что практически при каждой смене образа ему «прилетает много хейта», с чем он уже смирился и научился даже радоваться обсуждениям своей персоны.

Заслуженный артист Башкирии Элвин Грей снова радикально сменил имидж
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